Ивченко Никита
Дорогой мой и любимый сыночек!!!
Поздравляю тебя с днем 18 летия!!!
С Днём рождения, СЫНОК!
Мой любимый,мой родной!
Я этот праздник долгожданный, я скажу:
"Горжусь тобой"!
Ты отрада мне для сердца,
Будь всегда,сынок таким!
Будь ответственным,спокойным,
Помогай всегда другим!
Но при этом я делаю,
Чтобы знал ты такого цель,
И судьбы твоей корабль
Никогда не сел на мель!
Пусть прекрасной половине
Нравится твой ум и всех,
Чтобы жизнь шла только в гору,
Без потерь или помех!!!
ТВОЯ ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА!!!!!
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