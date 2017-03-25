9 апреля Ивченко Никита Сергеевич отмечает свой День рождения!

Дорогой мой и любимый сыночек!!!

Поздравляю тебя с днем 18 летия!!!

С Днём рождения, СЫНОК!

Мой любимый,мой родной!

Я этот праздник долгожданный, я скажу:

"Горжусь тобой"!

Ты отрада мне для сердца,

Будь всегда,сынок таким!

Будь ответственным,спокойным,

Помогай всегда другим!

Но при этом я делаю,

Чтобы знал ты такого цель,

И судьбы твоей корабль

Никогда не сел на мель!

Пусть прекрасной половине

Нравится твой ум и всех,

Чтобы жизнь шла только в гору,

Без потерь или помех!!!

ТВОЯ ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА!!!!!