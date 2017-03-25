Полиция. Творческий конкурс

В ДК г.Барабинска прошел творческий конкурс художественной
самодеятельности Межрайонных отделов полиции.
Победителем конкурса стал Межмуниципальный отдел МВД России «Барабинский"
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В конкурсе участвовали подразделения полиции из Барабинска,
Куйбышева, Венгерово, Чанов и Татарска.

Видео выступлений коллективов МО МВД России «Барабинский"
и занявшего второе место коллектива МО МВД России «Куйбышевский"
появится на сайте завтра утром. ЖДИТЕ!

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девушки полицейские хороши !

Опубликовано Гость в 8 Апрель, 2017 - 23:07.

девушки полицейские хороши ! самые красивые и творческие Надеюсь на видео увидим

Конечно увидите!

Опубликовано pro-sibir22 в 8 Апрель, 2017 - 23:10.

Конечно увидите!

МОЛОДЦЫ БАРАБИНЦЫ ТАК

Опубликовано Гость в 8 Апрель, 2017 - 22:46.

МОЛОДЦЫ БАРАБИНЦЫ ТАК ДЕРЖАТЬ! ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!!

Программа очень интересная,

Опубликовано Гость в 8 Апрель, 2017 - 22:32.

Программа очень интересная, разнообразная, могу представить сколько трудов стоило добиться такого результата!!! Здорово, молодцы!!!

Поздравляем сотрудников

Опубликовано Гость в 8 Апрель, 2017 - 22:28.

Поздравляем сотрудников отдела с победой!!! Очень интересная программа,сотрудники настоящие артисты,прям неожиданно видеть людей данной профессии на сцене! Место, действительно, заслуженное, даже сомнений не возникало, что будет по другому. Гордость берет за все увиденное на сцене. Спасибо ветеранам за прекрасное исполнение!!! Молодцы!!!

барабинск в этом году супер

Опубликовано Гость в 8 Апрель, 2017 - 22:25.

барабинск в этом году супер выступил

Присоединясь к поздравлениям!

Опубликовано Гость в 8 Апрель, 2017 - 22:20.

Присоединясь к поздравлениям! Действительно, ярко, динамично и интересно. Молодцы!!!

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