Осторожно, аферисты!

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Хочу поделиться очередной аферой, которую провернули у нас в городе.

5 апреля в 1 квартал приехали несколько ушлых людей обошли квартиры пенсионеров и пригласили всех на собрание. Как оказалось привезли многофункциональные миостимуляторы АКУРА. И начали обрабатывать доверчивых стариков сказками про чудо прибор от всех болезней. Что якобы стоит он 70 тысяч, но у нас акция и мы продаем его по 12900 р.и т.д. и т.п. Не заострив внимания на противопоказаниях. Много ли надо нашим престарелым больным родителям, чтобы поверить в чудодейственное излечение от всех болезней. Купились на это несколько человек. Хотелось бы оградить других таких же доверчивых от траты такого "чуда".

Наталья



