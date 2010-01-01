Осторожно, аферисты!
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Хочу поделиться очередной аферой, которую провернули у нас в городе.
5 апреля в 1 квартал приехали несколько ушлых людей обошли квартиры пенсионеров и пригласили всех на собрание. Как оказалось привезли многофункциональные миостимуляторы АКУРА. И начали обрабатывать доверчивых стариков сказками про чудо прибор от всех болезней. Что якобы стоит он 70 тысяч, но у нас акция и мы продаем его по 12900 р.и т.д. и т.п. Не заострив внимания на противопоказаниях. Много ли надо нашим престарелым больным родителям, чтобы поверить в чудодейственное излечение от всех болезней. Купились на это несколько человек. Хотелось бы оградить других таких же доверчивых от траты такого "чуда".
Наталья
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Зачем ограждать? Видите как
Баллы: -2
Зачем ограждать? Видите как хорошо прибор помагает, от глупости лечит.
доживете до преклонных
Баллы: 0
доживете до преклонных лет,таким же доверчивым станете,вот именно что надо ограждать наших стариков от таких прохиндеев.
У нас в Барабинске и в
Баллы: 3
У нас в Барабинске и в местных аферистах не недостатка.Те что ремонтировали видеотехнику на Пушкина 15,набрали технику у людей,деньги на ремонт и свалили .Ни техники ,ни денег люди не дождались.Куда вообще полиция смотрит?
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