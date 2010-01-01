Уважаемые жители города Куйбышева!

С 18 по 23 апреля 2017 года в городе Куйбышеве будет проходить

российско-белорусская ярмарка «Дары Полесья».

Место проведения: сквер «Городская площадь».

Часы работы ярмарки: с 09.00 до 18.00 часов.

Организатором ярмарки является ООО «Дары Полесья».

Покупателям будут предложены товары в широком ассортименте:

колбасы, деликатесы, молочные продукты, мёд, конфеты, халва,

трикотажные изделия, обувь, сувениры, ткани, постельное бельё, верхняя одежда.

Приглашаем всех на российско-белорусскую ярмарку

«Дары Полесья»!