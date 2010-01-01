Ярмарка "Дары Полесья"
Уважаемые жители города Куйбышева!
С 18 по 23 апреля 2017 года в городе Куйбышеве будет проходить
российско-белорусская ярмарка «Дары Полесья».
Место проведения: сквер «Городская площадь».
Часы работы ярмарки: с 09.00 до 18.00 часов.
Организатором ярмарки является ООО «Дары Полесья».
Покупателям будут предложены товары в широком ассортименте:
колбасы, деликатесы, молочные продукты, мёд, конфеты, халва,
трикотажные изделия, обувь, сувениры, ткани, постельное бельё, верхняя одежда.
Приглашаем всех на российско-белорусскую ярмарку
«Дары Полесья»!
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