Ярмарка "Дары Полесья"

Уважаемые жители города Куйбышева!
С 18 по 23 апреля 2017 года в городе Куйбышеве будет проходить
российско-белорусская ярмарка «Дары Полесья».

Место проведения: сквер «Городская площадь».
Часы работы ярмарки: с 09.00 до 18.00 часов.

Организатором ярмарки является ООО «Дары Полесья».

Покупателям будут предложены товары в широком ассортименте:
колбасы, деликатесы, молочные продукты, мёд, конфеты, халва,
трикотажные изделия, обувь, сувениры, ткани, постельное бельё, верхняя одежда.

Приглашаем всех на российско-белорусскую ярмарку
«Дары Полесья»!

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