Предложение от «ТЦ «Виктория»

(г. Барабинск, Новосибирская область, ул. Кирова, 26).

Приглашаем к сотрудничеству сетевые магазины и других заинтересованных лиц

для аренды торговых площадей в г. Барабинске в Торговом центре «Виктория».

Помещение правильной прямоугольной формы,

площадь торгового зала 1428,8 кв. м., высота потолка 4,6 м.,

расстояние между колоннами 6 м.

В торговом зале есть возможность выделить торговую площадь любого размера.

Имеется отдельные помещения площадью 168, 35, 23, 39, 28,5 кв. м.,

складские помещения.

На 5 этаже ТЦ находится фитнес клуб «MaxFit», солярий.

Мы учитываем пожелания арендатора и предлагаем взаимовыгодные условия

для длительного сотрудничества.

Есть возможность размещения имиджевых баннеров на фасаде торгового центра.

В здании имеется лифт пассажирский и грузовой подъёмник (г.п.1 т.), видеонаблюдение, круглосуточная охрана, кондиционирование, все коммуникации.

Удобная автомобильная парковка и транспортный подъезд, служебная стоянка.

Вас заинтересовало предложение?

Обращайтесь по тел.: 8-913-986-57-09 (Галина)

Эл. адрес: viktoria54@ngs.ru, oao-antares@yandex.ru





