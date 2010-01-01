Приглашаем к сотрудничеству!
Предложение от «ТЦ «Виктория»
(г. Барабинск, Новосибирская область, ул. Кирова, 26).
Приглашаем к сотрудничеству сетевые магазины и других заинтересованных лиц
для аренды торговых площадей в г. Барабинске в Торговом центре «Виктория».
Помещение правильной прямоугольной формы,
площадь торгового зала 1428,8 кв. м., высота потолка 4,6 м.,
расстояние между колоннами 6 м.
В торговом зале есть возможность выделить торговую площадь любого размера.
Имеется отдельные помещения площадью 168, 35, 23, 39, 28,5 кв. м.,
складские помещения.
На 5 этаже ТЦ находится фитнес клуб «MaxFit», солярий.
Мы учитываем пожелания арендатора и предлагаем взаимовыгодные условия
для длительного сотрудничества.
Есть возможность размещения имиджевых баннеров на фасаде торгового центра.
В здании имеется лифт пассажирский и грузовой подъёмник (г.п.1 т.), видеонаблюдение, круглосуточная охрана, кондиционирование, все коммуникации.
Удобная автомобильная парковка и транспортный подъезд, служебная стоянка.
Вас заинтересовало предложение?
Обращайтесь по тел.: 8-913-986-57-09 (Галина)
Эл. адрес: viktoria54@ngs.ru, oao-antares@yandex.ru
- 150 просмотров
Отправить комментарий