Похоронить собачку

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Пришла весна, оттаяли помойки и наши меньшие друзья! Это страшно!

Примерно месяц назад точной даты не помню проснулась ночью от визга тормозов и страшного плача собаки, выскочила к окну ничего не увидела и на следующий день прошла по району ничего. А сейчас растаял снег и наша дворовая собачка и лежит напротив тропинки ведущий в магазин "Огонек" проходят тысячи людей в день с детьми все останавливаются, смотрят и идут дальше. Днем возле погибшей собачки приходят и воют другие. Я похоронила бы, но не знаю куда (закапать еще в один сугроб?). ПОМОГИТЕ!!!

Марина



