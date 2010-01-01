Приглашают на учёбу!

Орловский ЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова»

готовит кадры для подразделений ГИБДД и приглашает абитуриентов

для обучения в ВУЗе.

ГУ МВД России по Волгоградской области осуществляет набор кандидатов для поступления на факультет подготовки специалистов ГИБДД по специальности «Правоохранительная деятельность» по очной форме обучения (профиль подготовки - «Деятельность подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения»).

По окончании обучения выпускникам выдаются дипломы государственного образца о получении высшего юридического образования, и присваивается специальное звание – «лейтенант полиции».

Перечень специальностей и направлений подготовки

6. Приём на обучение в институт по программам бакалавриата и программам специалитета осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по следующим направлениям подготовки (специальностям):

6.1. По очной форме обучения:

6.1.1. 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация – уголовно-правовая, нормативный срок обучения – 5 лет.

6.1.2. 40.05.02 – Правоохранительная деятельность, специализация – административная деятельность, нормативный срок обучения – 5 лет.

6.2. По заочной форме обучения:

6.2.1. 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация – уголовно-правовая, нормативный срок обучения – 6 лет.

6.2.2. 40.05.02 – Правоохранительная деятельность, специализация – административная деятельность, нормативный срок обучения – 6 лет.

6.2.3. 40.03.01 – Юриспруденция (квалификация – бакалавр), нормативный срок обучения – 5 лет.

При переводе обучающихся на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном институтом, срок обучения составляет 4 года.

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова

302027, Орловская обл., г. Орел, ул. Игнатова, д. 2

официальный сайт: www.orui.mvd.ru

адрес электронной почты: orurinst@rambler.ru

Приемная начальника: (486-2) 41-44-27

Секретариат: (486-2) 41-48-56

Дежурная часть: (486-2) 41-00-29

Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин



