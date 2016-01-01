Птичья столовая

Итоги фотоконкурса «Пернатые посетители птичьей столовой»

Подошел к завершению фотоконкурс «Пернатые посетители птичьей столовой», организованный государственным природным заказником федерального значения «Кирзинский», проходивший в период с 12 декабря 2016 года по 24 марта 2017 года. Основной целью проведенного мероприятия являлось привлечение внимания общественности к проблемам в недостатке кормовой базы и сокращении мест обитания зимующих и гнездящихся птиц на территории населенных пунктов.

Среди участников были как школьники, так и взрослые не только с Новосибирской, но и с Владимирской, Омской областей, а также с Красноярского края. За время проведения конкурса поступило 87 работ. Несмотря на всю сложность выбора, конкурсное жюри все же распределило места следующим образом:

от 8 до 15 лет:

1 место - Устьянцев Игорь, 15 лет, фото «Привет, пернатый!», КГБОУ «Минусинская школа-интернат» г. Минусинск, Красноярский край;

2 место - Кузина Елизавета, 9 лет, фото «Зимний гость», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская эколого-биологическая станция» г. Дивногорск, Красноярский край;

3 место – Николаева Ульяна, 15 лет, фото «Зимняя столовая», МКОУ Новочановская СОШ, с. Новочаново, Барабинский район, Новосибирская область.

от 16 и старше:

1 место – Орлова Дарья, 16 лет, фото «Полет снегиря», г.Меленки, Владимирская область;

2 место – Кровелецкий Максим, 17 лет, фото «Привет, сова! Есть еда?», КГБОУ «Минусинская школа-интернат» г. Минусинск, Красноярский край;

3 место - Росихин Андрей, 51 год, фото «На кормушке», инженер санатория «Шушенский», с. Казанцево, Шушенский район, Красноярский край.

Мы благодарим всех участников фотоконкурса за интересные фотографии, креативный подход к изготовлению кормушек и неравнодушное отношение к пернатым родного края. В ближайшее время все победители получат дипломы и памятные призы. P.S. Нельзя оставить без внимания наиболее яркие описания наблюдений за птицами. Так Ионов Никита (г. Минусинск) вспоминает: «Птиц очень трудно фотографировать, потому что они пугаются и улетают. Но если долго посидеть и не шевелиться, то можно и поймать кадр».

Захарова Алина, ученица 9 класса МБОУ «СОШ №2» (г.Меленки Владимирской области) делится своими наблюдениями: «Однажды на кормушке появился большой пестрый дятел, синицы сразу же покинули кормушку. Он обнаружил в кормушке несолёное сало и принялся его есть. Он видел, что я наблюдаю за ним, фотографирую его, но он даже не испугался меня. После того, как он побывал в моей столовой один раз, он напоминал о себе очень часто».

Многолетний опыт мониторинга за пернатыми позволяет Сентюрину Антону (г. Дивногорск Красноярского края) выявить такой интересный факт: «…впервые за 5 лет наблюдения удалось сфотографировать кормящихся вместе полевого воробья и обыкновенного черноголового щегла. Чаще всего они кормятся раздельно, т. к. посещают кормушки стаями, вытесняя другие виды птиц из кормушек».

О своем увлекательном путешествии в мир птиц рассказывает Устьянцев Игорь («Минусинская школа-интернат»): «Фотоохотился я в течение трех недель. Территория нашей школы большая. У нас есть сад и березовая роща и много алей с плодово-ягодными деревьями. Вот я и охотился где потише, где повкусней для птичек висит ягодка. И выследил я четырех дроздов-рябинников, которые живут на нашей школьной территории, но появилась одна проблема – они совершенно отказываются клевать с кормушек! А свиристели только пролетали мимо, взглянув на корм, который их ни как не привлек. Этих птиц мне не удалось запечатлеть… Но зато на одной из очередных фотоохот я выследил снегирей!».

Рожковой Анастасии (г. Меленки Владимирской области) авифауна преподнесла исключительную по редкости картину: «В середине февраля к кормушке прилетели несколько дубоносов и отгоняли друг друга от найденного корма. До этого времени к кормушке с едой каждое утро прилетал один дубонос, а тут их появилось несколько. Я это зафиксировала всего один раз на протяжении моего почти 3-х месячного наблюдения. А еще чем на улице было морознее, тем быстрее и чаще появлялись дубоносы в столовой».

И в заключении комментарий одного из номинантов нашего фотоконкурса: «Здравствуйте! Увидел ваш конкурс и очень захотел поучаствовать в нём. Я работаю инженером в санатории «Шушенский». Кормушки для птиц у нас есть по всей территории и отдыхающие, и наши сотрудники регулярно кормят птиц и белок круглый год. Но ещё, все предпочитают кормить птиц с рук. Это очень приятно и сближает нас с природой ещё плотнее. Мне кажется, довольными остаются обе стороны. Правда, такие фотографии, немного отклоняются от темы, но это тоже огромная поддержка птиц зимой. В основном у нас кормятся большая синица, синица гаичка, поползень, а так же дятел, сойка, сорока, свиристель (это только то, что я точно видел), а так же белки. Спасибо вам за заботу о птицах! С уважением Андрей Россихин».

Работы победителей и остальных участников можно будет увидеть в ближайшее время

в фотоальбоме на странице заказника «Кирзинский» «ВКонтакте».

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»

Фото: Привет, пернатый! Автор фотографии: Устьянцев Игорь





