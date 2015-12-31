Убийство супруга. Суд.

Приговором Куйбышевского районного суда от 30.08.2016 30-летняя Олеся Кологривая

признана виновной и осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Этим же приговором 28-летний Максим Завойскин признан виновным в заранее

не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления и осужден

по ст. 316 УК РФ к штрафу в размере 50.000 руб.

Суд установил, что 31.12.2015 в д.Бурундуково Куйбышевского района между мужем Кологривой, с которым она проживала раздельно, и ее сожителем Завойскиным произошла ссора. Кологривая из личных неприязненных отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянении, взяла в сарае веревку с петлей, подошла к супругу, накинула ему на шею петлю и начала затягивать ее, перекрывая тем самым доступ воздуха в организм. Затем привязала веревку с петлей, надетой на шею потерпевшего, к хвосту коня, села на него верхом и волоком оттащила мужчину по снегу к трассе «Куйбышев-Чумаково», произведя тем самым сдавление органов шеи петлей, в результате чего от механической асфиксии наступила смерть потерпевшего.

После совершения преступления Кологривая предложила Завойскину оказать ей помощь в сокрытии следов, на что Завойскин согласился. Он верхом на коне волоком оттащил труп к трассе «Куйбышев-Чумаково» в сторону г.Куйбышева, где отвязал его от коня и оставил на 20 километре указанной трассы на обочине. С учетом тяжести совершенного Кологривой преступления, данных о ее личности, суд назначил ей наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

Определением судебной коллегии по уголовным делам от 03.04.2017 приговор в отношении Кологривой оставлен без изменения. По представлению прокурора района судебная коллегия изменила приговор в отношении Завойскина, учла в качестве обстоятельства смягчающего наказание наличие на иждивении малолетнего ребенка и смягчила наказание по ст. 316 УК РФ до 45.000 руб.