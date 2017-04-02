Вторая жизнь книги!
Приближается неделя добра и, по традиции, в Барабинске
стартует акция "Подари книге вторую жизнь!
У вас есть книги, которые вы прочитали и теперь они скучают на полке?
Мы готовы помочь вам подарить этим книгам вторую жизнь!)
Обещаем, что все собранные книги будут торжественно,
от Вашего имени, переданы в библиотеки с малым библиотечным фондом,
а детские издания получат многодетные и малоимущие семьи.
Книги вы можете передать по адресу:
г. Барабинск, ул. Островского 3а,
приемная Барабинского отделения партии Родина,
предварительно связавшись с нашими активистами по телефонам:
8-913-382-44-81 (Кирилл); 8-913-927-91-79 (Кристина)
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