Вторая жизнь книги!

Приближается неделя добра и, по традиции, в Барабинске

стартует акция "Подари книге вторую жизнь!

У вас есть книги, которые вы прочитали и теперь они скучают на полке?

Мы готовы помочь вам подарить этим книгам вторую жизнь!)

Обещаем, что все собранные книги будут торжественно,

от Вашего имени, переданы в библиотеки с малым библиотечным фондом,

а детские издания получат многодетные и малоимущие семьи.

Книги вы можете передать по адресу:

г. Барабинск, ул. Островского 3а,

приемная Барабинского отделения партии Родина,

предварительно связавшись с нашими активистами по телефонам:

8-913-382-44-81 (Кирилл); 8-913-927-91-79 (Кристина)





