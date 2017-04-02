В суд за взятку!

Перед судом предстанет женщина-предприниматель, пытавшаяся за взятку

склонить полицейского к укрывательству факта продажи ею

алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу

Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летней женщины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу лично взятки должностному лицу за совершение незаконных действий).

По версии следствия, 07 марта 2017 года сотрудником межмуниципального отдела полиции МВД России «Барабинский» выявлен факт продажи в с. Кожевниково Барабинского района женщиной-предпринимателем в принадлежащем ей магазине алкогольной продукции (пива) 16-летнему юноше. За реализацию лицу, не достигшему 18-летнего возраста, спиртных напитков частью 2.1 ст. 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено наложение на индивидуального предпринимателя штрафа в размере от ста до двухсот тысяч рублей.

Не желая нести ответственность за допущенное административное правонарушение, женщина 10 марта 2017 года в здании органа внутренних дел в городе Барабинске обратилась к сотруднику полиции, выявившему совершенный ею проступок, с просьбой укрыть приведенный факт. При этом предприниматель сообщила должностному лицу о своей готовности передать последнему за освобождение её от административной ответственности денежные средства, а затем сразу же положила на рабочий стол полицейского в качестве взятки 20 000 руб.

В то же время от получения незаконного вознаграждения сотрудник полиции отказался, о попытке дать ему взятку сообщил своему руководству, а также в органы Следственного комитета Российской Федерации. По факту покушения на дачу взятки было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого обвиняемая признала себя виновной. Установлено, что женщина стремилась избежать наложения на неё административного штрафа, размер которого в несколько раз превышает сумму денежных средств, планировавшихся ею к передаче в качестве взятки.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.