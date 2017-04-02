Голова зачесалась

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Добрый день!Хочу обратиться вот по какому вопросу. Мы все посещаем парикмахерские.Уверены ли Вы, что мастер обработал инструменты? Я вот сомневаюсь теперь. После посещения мастера на дому, голова чесалась почти неделю даже после мытья. Клиенты были друг за другом, поэтому недосуг было думать мастеру о простой гигиене. Задумайтесь, кому Вы доверяете свою голову, а что взамен можете приобрести? Зуд свидетельствует о многом.

Александра

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Очень редко мастера

Опубликовано Гость в 5 Апрель, 2017 - 11:21.

Очень редко мастера дезинфицируют инструменты!!!Когда только напомнишь об этом,и то делают такое лицо,как будто попросили их о чем то неприличном!!!Возможно есть и правильные мастера,но я по крайней мере не встретила еще ни одного.

Найдите себе хорошего

Опубликовано Гость в 5 Апрель, 2017 - 11:07.

Найдите себе хорошего мастера, и не шастайте по домам в поисках выгоды! Вот я со своим мастером уже лет 7 не растаюсь, при этом мы эксперементируем со стрижкой, окраской и все хорошо, потому что она профессионал своего дела и всегда даст совет, что мне надо делать, а что пустая трата денег и порча волос! Удачи Вам!

А может не нужно посещать

Опубликовано Гость в 5 Апрель, 2017 - 10:50.

А может не нужно посещать парикмахерские на дому??? А просто пойти в хороший салон и не пожелать эти 100 рублей на себя любимую??!! Зачастую люди думают что на дому лучше и дешевле, но как на деле получается все наоборот!!

Речь не обязательно про

Опубликовано Гость в 5 Апрель, 2017 - 17:48.

Речь не обязательно про квартиру,сейчас в салоне то же самое.в комбинате бытовых услуг тоже напоминать надо.

Укажите салон, в котором

Опубликовано Гость в 5 Апрель, 2017 - 15:01.

Укажите салон, в котором стригут за 100 рублей!

Да разве у нас в Барабинске

Опубликовано Гость в 5 Апрель, 2017 - 17:31.

Да разве у нас в Барабинске есть хоть один салон, так одни забегаловки с громкими названиями а потом лишай или грибок, хорошо хоть салонов интимных стрижек нет, а то и до гонореи не далеко.

а что за парикмахерская

Опубликовано Гость в 5 Апрель, 2017 - 10:19.

а что за парикмахерская

я в парихмахерской подцепила

Опубликовано Гость в 5 Апрель, 2017 - 07:44.

я в парихмахерской подцепила лишай теперь хожу в одну и не меняю

Может, просто аллергическая

Опубликовано Гость в 5 Апрель, 2017 - 00:03.

Может, просто аллергическая реакция?

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