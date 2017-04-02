Голова зачесалась
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Добрый день!Хочу обратиться вот по какому вопросу. Мы все посещаем парикмахерские.Уверены ли Вы, что мастер обработал инструменты? Я вот сомневаюсь теперь. После посещения мастера на дому, голова чесалась почти неделю даже после мытья. Клиенты были друг за другом, поэтому недосуг было думать мастеру о простой гигиене. Задумайтесь, кому Вы доверяете свою голову, а что взамен можете приобрести? Зуд свидетельствует о многом.
Александра
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Очень редко мастера
Баллы: 10
Очень редко мастера дезинфицируют инструменты!!!Когда только напомнишь об этом,и то делают такое лицо,как будто попросили их о чем то неприличном!!!Возможно есть и правильные мастера,но я по крайней мере не встретила еще ни одного.
Найдите себе хорошего
Баллы: 2
Найдите себе хорошего мастера, и не шастайте по домам в поисках выгоды! Вот я со своим мастером уже лет 7 не растаюсь, при этом мы эксперементируем со стрижкой, окраской и все хорошо, потому что она профессионал своего дела и всегда даст совет, что мне надо делать, а что пустая трата денег и порча волос! Удачи Вам!
А может не нужно посещать
Баллы: -1
А может не нужно посещать парикмахерские на дому??? А просто пойти в хороший салон и не пожелать эти 100 рублей на себя любимую??!! Зачастую люди думают что на дому лучше и дешевле, но как на деле получается все наоборот!!
Речь не обязательно про
Баллы: 0
Речь не обязательно про квартиру,сейчас в салоне то же самое.в комбинате бытовых услуг тоже напоминать надо.
Укажите салон, в котором
Баллы: 2
Укажите салон, в котором стригут за 100 рублей!
Да разве у нас в Барабинске
Баллы: 1
Да разве у нас в Барабинске есть хоть один салон, так одни забегаловки с громкими названиями а потом лишай или грибок, хорошо хоть салонов интимных стрижек нет, а то и до гонореи не далеко.
а что за парикмахерская
Баллы: 2
а что за парикмахерская
я в парихмахерской подцепила
Баллы: -2
я в парихмахерской подцепила лишай теперь хожу в одну и не меняю
Может, просто аллергическая
Баллы: 2
Может, просто аллергическая реакция?
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