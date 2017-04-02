Голова зачесалась

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Добрый день!Хочу обратиться вот по какому вопросу. Мы все посещаем парикмахерские.Уверены ли Вы, что мастер обработал инструменты? Я вот сомневаюсь теперь. После посещения мастера на дому, голова чесалась почти неделю даже после мытья. Клиенты были друг за другом, поэтому недосуг было думать мастеру о простой гигиене. Задумайтесь, кому Вы доверяете свою голову, а что взамен можете приобрести? Зуд свидетельствует о многом.

Александра



