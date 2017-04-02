Вновь про мусор!

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Мусор – это плохо… это хлам, сор, грязь; это то, чего не должно быть! Мусор – это проблема, нет мусора – нет проблемы! Но, что в нашем понимание значит отсутствие мусора? Это означает, что он должен быть аккуратно помещен в мусорное ведро, и как можно более незаметно от нас (фу-фу) отправлен на свалку. То есть, по сути, он должен просто исчезнуть из поля нашего зрения. Есть мусор – грязно, нет его – чисто, и все вокруг улыбаются. Увы, рассуждая, и, главное, — действуя таким образом, мы поступаем примерно как ребенок, который закрыв глаза искренне верит, что он стал невидимым.

Но на пер.Пионерский (в районе школы 1) можно не только увидеть ,но и почувствовать вкусный запах.

Даже работники культуры, проживающие вблизи,вносят свой вклад в увеличение свалки.

Марина





