Вновь про мусор!
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Мусор – это плохо… это хлам, сор, грязь; это то, чего не должно быть! Мусор – это проблема, нет мусора – нет проблемы! Но, что в нашем понимание значит отсутствие мусора? Это означает, что он должен быть аккуратно помещен в мусорное ведро, и как можно более незаметно от нас (фу-фу) отправлен на свалку. То есть, по сути, он должен просто исчезнуть из поля нашего зрения. Есть мусор – грязно, нет его – чисто, и все вокруг улыбаются. Увы, рассуждая, и, главное, — действуя таким образом, мы поступаем примерно как ребенок, который закрыв глаза искренне верит, что он стал невидимым.
Но на пер.Пионерский (в районе школы 1) можно не только увидеть ,но и почувствовать вкусный запах.
Даже работники культуры, проживающие вблизи,вносят свой вклад в увеличение свалки.
Марина
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а кто из работников культуры
Баллы: 0
а кто из работников культуры проживает В РАЙОНЕ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ7 оЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
Прям возле дома...Не
Баллы: 0
Прям возле дома...Не пойму,это либо сами хозяева,либо вся округа мусор туда носит?А может быть оба варианта?Просто не представляю,если бы мне так носили под окна...Лопатой бы позвонки вправлял этим свиномамам.Без преувеличения говорю,лопатой советского производства,прям по горбу со всей силушки,что с копыт слетела эту мразь.Меня земляки поражают,что за дерьмо в головах и душах ,как можно гадить себе и другим ?Когда человек так открыто и без зазрения совести гадит,то это не человек,это животное больше и урод моральный.Обращаюсь ко всем свиньям.Вы,ребятки,уроды моральные!
У нас в Барабинске везде
Баллы: 9
У нас в Барабинске везде валят мусор, одно сплошное свинство, и так будет до тех пор, пока не будут введены штрафы и людям самим не нужно быть безразличными, увидел свинью(нарушителя) - сфотографировал выложил фото в про-сибирь, одноклассники, газету, давайте все вместе как-то бороться
Низя выкладывать фото без
Баллы: 0
Низя выкладывать фото без согласия сфотографированного.
Можно!!! Потому что это
Баллы: 0
Можно!!! Потому что это преступление и можно завести уголовное дело.
Наглость, вседозволенность,
Баллы: 4
Наглость, вседозволенность, безнаказанность и жадность! Наглые люди без стыда и совести, надеясь на безнаказанность и экономя свою копейку в кошелке, творят такой беспредел! Что, нельзя поставить у каждого дома бак от "КОМФОРТА"?! Можно, просто народ обнаглел! Как еще можно бороться и внушать этим свиньям, что так не поступают в цивилизованном обществе?! Людишки, что вы творите, на вас же смотрят дети, чему вы их учите?
Тема актуальная...Горячая!!По
Баллы: 6
Тема актуальная...Горячая!!По всему городу "красочные зарисовки".Не менее заваленный перекресток с мусором на пересечении ул.Коммунистическая и пер.Профессиональный (напротив магазина №Сибирячка"-хозтовары)И причем уже полтора года,как приноровился народ выбрасывать мусор на этом углу.Особенно "ПРИЯТНО" лицезреть с 5 этажа многоквартирного дома.Просьба к руководителю,кто занимается благоустройством города!!Устрашите хоть немного свиноподобных граждан,установите на углу табличку о запрете выброса мусора.Ну все же,как никак НАШ РАЙОН далеко не окрестности города,а в своем роде спальный район и ничем не хуже центра.С уважением Ирина Владимировна Дробот.
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