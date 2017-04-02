НУ И ДЕНЁК! Министры и депутаты...

НУ И ДЕНЁК!
4 апреля в школе №3 г.Барабинска куда не посмотри -
встретишь либо министра, либо депутата!
Объяснение простое: в школе заседал комитет Законодательного Собрания
Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

СТУДИЯ 101 ТОЖЕ НЕ СИДЕЛА БЕЗ ДЕЛА!
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ интервью по самых значимым для сотрудников СТУДИИ 101 вопросам!
Никакой политики, экономики или чего-то еще умного-заумного!
То, что интересно и важно сотрудникам СТУДИИ 101 -
в откровенных ответах министров и депутатов!
ЭТО НЕОЖИДАННО, ВЕСЕЛО И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

ВИДЕО! СКОРО! ТОЛЬКО В СТУДИИ 101!
МЫ УМЕЕМ УДИВЛЯТЬ!

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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

А пока - смотрите несколько фотографий рабочих моментов!
На фото:
Игорь Решетников - министр культуры
Сергей Нелюбов - министр образования
Оксана Марченко - депутат ЗакСобрания
Вениамин Пак - депутат ЗакСобрания, председатель комитета
И, конечно, главные действующие лица - сотрудники СТУДИИ 101.

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Студия 101. Самые "горячие"

Опубликовано Гость в 4 Апрель, 2017 - 22:19.

Студия 101. Самые "горячие" новости.

Конечно! Ребятишки рвутся в

Опубликовано pro-sibir22 в 4 Апрель, 2017 - 22:28.

Конечно! Ребятишки рвутся в бой. Главное - детям интересно!

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