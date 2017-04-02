НУ И ДЕНЁК! Министры и депутаты...

НУ И ДЕНЁК!

4 апреля в школе №3 г.Барабинска куда не посмотри -

встретишь либо министра, либо депутата!

Объяснение простое: в школе заседал комитет Законодательного Собрания

Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

СТУДИЯ 101 ТОЖЕ НЕ СИДЕЛА БЕЗ ДЕЛА!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ интервью по самых значимым для сотрудников СТУДИИ 101 вопросам!

Никакой политики, экономики или чего-то еще умного-заумного!

То, что интересно и важно сотрудникам СТУДИИ 101 -

в откровенных ответах министров и депутатов!

ЭТО НЕОЖИДАННО, ВЕСЕЛО И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

ВИДЕО! СКОРО! ТОЛЬКО В СТУДИИ 101!

МЫ УМЕЕМ УДИВЛЯТЬ!

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А пока - смотрите несколько фотографий рабочих моментов!

На фото:

Игорь Решетников - министр культуры

Сергей Нелюбов - министр образования

Оксана Марченко - депутат ЗакСобрания

Вениамин Пак - депутат ЗакСобрания, председатель комитета

И, конечно, главные действующие лица - сотрудники СТУДИИ 101.





