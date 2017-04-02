MAXFIT ПРИГЛАШАЕТ!
Клуб MAXFIT (зал единоборств) объявляет набор детей,
юношей и девушек в спортивные группы дзюдо, самбо, рукопашный бой, ММА.
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!
Все подробности - здесь: https://vk.com/club143302312
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Клуб MAXFIT (зал единоборств) объявляет набор детей,
юношей и девушек в спортивные группы дзюдо, самбо, рукопашный бой, ММА.
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!
Все подробности - здесь: https://vk.com/club143302312
город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
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