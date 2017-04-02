MAXFIT ПРИГЛАШАЕТ!

Клуб MAXFIT (зал единоборств) объявляет набор детей,
юношей и девушек в спортивные группы дзюдо, самбо, рукопашный бой, ММА.
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!

Все подробности - здесь: https://vk.com/club143302312

gY4p04KafGQ

tg6Hycsbef8

Ваша оценка: Ничего Средняя: 5 (2 голосов)
  • 643 просмотра

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
15 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.