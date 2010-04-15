До 10 лет тюрьмы...

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин

утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего

главы Куйбышевского района области Виктора Функа, обвиняемого в совершении

преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных

полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления,

с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, в 2007 году администрации Куйбышевского района области был передан ряд полномочий по обеспечению реконструкции насосно-фильтровальной станции в г.Куйбышеве и целевого использования выделенных на эти цели бюджетных средств в рамках областной целевой программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2000-2010 годы». Реконструкция станции осуществлялась на условиях софинансирования за счет средств бюджетов Новосибирской области и города Куйбышева путем перечисления соответствующих межбюджетных трансфертов на счет администрации Куйбышевского района, которая, выполняя функции инвестора, обеспечивала направление средств организации-зачазчику для оплаты выполненных работ и контроль за их целевым расходованием. В период с 15.04.2010 по 26.12.2012 Функ В., будучи главой органа местного самоуправления, осознавая, что выполнение работ по имеющемуся проекту не позволит улучшить качество воды, а установленный контрактом срок выполнения работ истек, необоснованно и неэффективно расходовал бюджетные средства.

В указанный период Функ В. при отсутствии законных оснований перечислял полученные администрацией района бюджетные средства в организацию ОАО «ГазТрансКом», не имеющую права выполнять функции муниципального заказчика и являться получателем бюджетных средств, и на протяжении длительного времени исполнявшую функции заказчика с грубыми нарушениями условий муниципального контракта.

Действия Функа В. привели к тому, что реконструкция насосно-фильтровальной станции до настоящего времени не завершена, население города Куйбышева не обеспечено чистой питьевой водой, Новосибирской области причинен имущественный ущерб в сумме свыше 102 млн. рублей, а муниципальному образованию город Куйбышев – в сумме 942 тысяч рублей. Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления, - лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Преступление расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области. После получения Функом В.А. копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.