До 10 лет тюрьмы...
Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего
главы Куйбышевского района области Виктора Функа, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных
полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления,
с причинением тяжких последствий).
По версии следствия, в 2007 году администрации Куйбышевского района области был передан ряд полномочий по обеспечению реконструкции насосно-фильтровальной станции в г.Куйбышеве и целевого использования выделенных на эти цели бюджетных средств в рамках областной целевой программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2000-2010 годы». Реконструкция станции осуществлялась на условиях софинансирования за счет средств бюджетов Новосибирской области и города Куйбышева путем перечисления соответствующих межбюджетных трансфертов на счет администрации Куйбышевского района, которая, выполняя функции инвестора, обеспечивала направление средств организации-зачазчику для оплаты выполненных работ и контроль за их целевым расходованием. В период с 15.04.2010 по 26.12.2012 Функ В., будучи главой органа местного самоуправления, осознавая, что выполнение работ по имеющемуся проекту не позволит улучшить качество воды, а установленный контрактом срок выполнения работ истек, необоснованно и неэффективно расходовал бюджетные средства.
В указанный период Функ В. при отсутствии законных оснований перечислял полученные администрацией района бюджетные средства в организацию ОАО «ГазТрансКом», не имеющую права выполнять функции муниципального заказчика и являться получателем бюджетных средств, и на протяжении длительного времени исполнявшую функции заказчика с грубыми нарушениями условий муниципального контракта.
Действия Функа В. привели к тому, что реконструкция насосно-фильтровальной станции до настоящего времени не завершена, население города Куйбышева не обеспечено чистой питьевой водой, Новосибирской области причинен имущественный ущерб в сумме свыше 102 млн. рублей, а муниципальному образованию город Куйбышев – в сумме 942 тысяч рублей. Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления, - лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Преступление расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области. После получения Функом В.А. копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.
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Что- то в последнее время
Баллы: 6
Что- то в последнее время посадок много. А не кажется вам, что перед одним важным событием неугодных и ненадежных зачищают? За удмуртского губера больше 80% народа проголосовало между прочим.
У нас всегда стрелочники
Баллы: 1
У нас всегда стрелочники виноваты. А настоящие воры- в шоколаде.
Кто сказал, что он будет
Баллы: -2
Кто сказал, что он будет сидеть! Такие как он не сидят, отмажется.
Сегодня арестовали и
Баллы: -3
Сегодня арестовали и этопировали в Москву главу Удмуртии за взятки и воровство и тоже члена партии власти.Такое чувство,что большинство чиновников стали ворами и жуликами от (нищенской жизни),хотя их зарплата наверное не 10000-12000 рублей.Не зря сегодня Путин подписал (устрашающие)для чиновников законы,теперь они будут точно под колпаком у государства.
Жаль мне Виктора Саныча...
Баллы: -11
Жаль мне Виктора Саныча... по-человечески жаль...Стал он жертвой той политики, которую сам и создавал.
ТОГДА РАЗДЕЛИ ЕГО УЧАСТЬ
Баллы: -4
ТОГДА РАЗДЕЛИ ЕГО УЧАСТЬ
От сумы и от тюрьмы не
Баллы: 5
От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Этому выссказыванию мноооого лет.
ого!!!!!!!!ну хоть одному
Баллы: 2
ого!!!!!!!!ну хоть одному грозит срок! а как понять 10 лет сидеть и в одно и тоже время 3 года не занимать определённые должности???!!!
Все хранит молчание, на дворе
Баллы: 16
Все хранит молчание, на дворе времена информации и коммуникаций. Очевидно, что он давно не соответствовал своему времени. Виктор Александрович, не надейся на чудеса, Вам дадут реальный срок, более 6 лет, это чтобы Вы, если и вышли по УДО, то не скоро. А в лагере, даже если Вас будут греть и не напрягать, Вы будите стареть год за 3-4. Вот вам пример Солодкина, ну ходит он весь такой всех знает, но он уже никому не нужен. Вы целую эпоху оставите без правды, а людям правда нужна, кто из тех что остались, что у них за душой, Вы только эту правду и знаете. Дайте интервью, выложите в ютьюб. А то весь город шушукается, а в чем оно дело никто и не знает. Больше Вам всё ровно не дадут. А про условный срок даже и не мечтайте, Медведева надо отстирывать и это сделают за счёт таких как Вы.
Не приходило в голову, что за
Баллы: 15
Не приходило в голову, что за молчание он еще живой? Зачистят на раз, два, стоит только рот открыть. С его страстью к алкоголю-это вообще не проблема.
Молчат как раз хорошо
Баллы: 1
Молчат как раз хорошо мёртвые. А выложив у ютьюб, становишься бессмертным. Эти пеньки старые трухлявые живут и доживают по принципам давно ушедшей эпохи. Их и беда и беда современных равнодушных обывателей, в том что они приучили общество типа так и надо. Вот видели, какая растерянность постигла всех, когда его нужно было снять. Вот. А это только в масштабах Каинска. А теперь задумайтесь, что будет с обществом и страной, когда по какой либо причине эта ситуация, возникнет с Путиным. В любом случае, по возрасту она возникнет. Вот и оцените перспективы. Нас ждёт хаос, со всеми вытекающими. И самое опасное, что нам его не избежать. И вам 90е покажутся так,
А ведь верно,на местном
Баллы: 0
А ведь верно,на местном уровне и то все мягко говоря растерянными выглядели.Ваш комментарий очень правильный.
уголовное дело будет
Баллы: -4
уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.В мировой?
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