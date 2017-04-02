Изменения в расписании

Расписание пригородного электропоезда №6371 Чулымская – Барабинск

изменится в период с 3 по 22 апреля 2017 года в связи

с проведением ремонтных работ на 1 пути перегона Кожурла – Убинская.

Так, электропоезд будет отправляться в 8:24 по графику и следовать по расписанию до остановочной платформы Клубничная, далее время отправления:

- остановочная платформа Клубничная в 9:59 (на 2 минуты позже);

- станция Кожурла – в 10:15 (на 2 минуты позже);

- остановочная платформа 3071 км – в 10:20 (на 2 минуты позже);

- станция Труновское – в 10:30 (на 2 минуты позже);

- остановочная платформа Новогутово – в 10:40 (на 2 минуты позже);

- остановочная платформа 3042 км – в 10:44 (на 2 минуты позже);

Прибытие на станцию Барабинск в 10:52 (на 2 минуты позже).