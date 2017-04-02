Павлова Татьяна


3 апреля Павлова Татьяна отмечает свой День рождения!

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Дорогая наша Танюша!!!
Поздравляем тебя С Юбилеем!!!
Желаем тебе много счастья,любви,процветания!!!!
Пусть у тебя всё будет хорошо!!!!
Мы тебя любим!!!!

Твоя семья

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