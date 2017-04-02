Твиты от @ProSibir/list
3 апреля Павлова Татьяна отмечает свой День рождения!
3 апреля Надежда Губер отмечает свой День рождения!
1 апреля Куприянова Елена отмечает свой День рождения!
30 марта Ксения Сухинина отмечает свой День рождения!
Дорогая наша Танюша!!!
Поздравляем тебя С Юбилеем!!!
Желаем тебе много счастья,любви,процветания!!!!
Пусть у тебя всё будет хорошо!!!!
Мы тебя любим!!!!
Твоя семья
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Супруга задушила мужа и привязала тело к хвосту коня
После парикмахерской чешется голова. Кому мы доверяем свою голову?
В районе школы №1 можно почувствовать "вкусный" мусорный запах.
ГИБДД обратила внимание на «завтрашних» водителей
Дорожно-транспортные происшествия с 17 по 23 марта
Дорожно-транспортные происшествия с 10 по 16 марта
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