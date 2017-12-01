Налоговая напоминает

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Новосибирской области в связи с проведением декларационной кампании 2017 года напоминает всем гражданам, что декларации по форме 3-НДФЛ обязаны представить не только налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но и лица, которые получили следующие доходы в 2016 году:

– от продажи любого имущества (в том числе: недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков и т.д.), находившегося в собственности налогоплательщика на момент продажи менее трех лет;

– по договорам найма или аренды любого имущества (квартир, комнат, жилых домов, гаражей, овощехранилищ, автомобилей и т. д.);

– от выигрышей: в лотереи, игровых автоматов, тотализаторов и т.д.;

– в порядке дарения в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев (исключение – подарки от членов семьи или близких родственников (статья 217 Налогового кодекса Российской Федерации)).

Обращаем внимание, что с налогового периода 2016 года отсутствует обязанность по предоставлению деклараций по налогу на доходы физических лиц гражданами, получившими в 2016 году доход у налогового агента при выплате которого не был удержан налог и в отношении которых предоставлены справки по форме 2-НДФЛ с признаком 2 в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226, и пунктом 14 статьи 226.1 Налогового кодекса РФ.

Данной категории налогоплательщиков будут направляться уведомления на уплату налога со сроком не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (те. за 2016 год со сроком уплаты 01.12.2017 года).

В соответствии с пунктом 1 статьи 229 Налогового кодекса РФ, срок представления декларации по налогу на доходы физических лиц не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В связи с тем, что у налогового органа отсутствует обязанность по направлению уведомлений гражданам о необходимости декларировать доходы, налогоплательщики должны самостоятельно позаботиться об исполнении положений главы 23 Налогового кодекса РФ по представлению деклараций в налоговый орган.

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации после установленного срока является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности, предусмотренной статьей 119 Налогового кодекса РФ. Минимальная сумма штрафа, предусмотренная вышеуказанной статьей, составляет 1 000 рублей.

Ждем Вас по адресам:

г Барабинск, ул Ульяновская, 20Б Тел.: 22-884, 22-094

г Куйбышев, ул Краскома, 1 Тел.: 53-158, 51-056

с Северное, ул Пушкина, 31 Тел.:22-605

с Здвинск, ул Мира, 15 Тел.: 21-058

г Чулым, ул Чулымская, 45 Тел.: 22-130

с Убинское, ул Ленина, 38 Тел.: 21-266

г Каргат, ул Советская, 158 Тел.: 22-206

рп Чаны, ул Советская, 237 Тел.: 21-750

с Венгерово, ул Ленина, 54 Тел.: 21-267

с Кыштовка, ул Промкомбината, 1 Тел.: 21-097

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Новосибирской области надеется,

что каждый гражданин с ответственностью отнесется к исполнению обязанности,

установленной статьей 57 Конституции РФ и главой 23 Налогового кодекса РФ.



