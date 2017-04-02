Операция "Мотоциклист"

Мотоцикл - доступный, но опасный транспорт

С наступлением весенне-летнего периода увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. По итогам 2016 года на территории Барабинского района зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 человека погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести (в 2015 году произошло 3 ДТП, в которых 3 мотоциклиста получили травмы, но остались живы). Как правило, подобные ДТП происходят на дорогах местного значения. По прежнему особую озабоченность вызывает увеличение доли ДТП с участием мопедов и скутеров, которыми управляли лица, не имеющие водительских удостоверений, и зачастую находящиеся в состоянии опьянения. Значительная часть мототранспорта не зарегистрирована в установленном порядке. Имели место случаи несоответствия номерных агрегатов, использование угнанных и украденных мотоциклов и номерных агрегатов. 2016 году на территории Барабинского района сотрудниками ГИБДД было выявлено 266 административных правонарушения, из них 39 – управление мототранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий по вине мотоциклистов в 2017 году, с 1 апреля на территории Новосибирской области проводится комплекс профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта под условным названием «Мотоциклист». Цель и задачи мероприятий: снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, погибших и пострадавших в них граждан; снижение тяжести последствий, пресечения грубых нарушений ПДД, розыска угнанных и похищенных мотоциклов, выявление нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями мототранспорта; выявление мототранспортных средств, эксплуатируемых с техническими неисправностями; выявление нарушений правил регистрации транспортных средств; внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования; проверка автотранспорта, водителей по ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области и МРБД на причастность к розыску.

В связи с постоянными изменениями российского законодательства у многих водителей транспортных средств, особенно несовершеннолетних, довольно часто возникает вопрос, нужны ли права на скутер (мопед) в 2017 году, и какое наказание предусмотрено за отсутствие водительского удостоверения. Тем более что начиная с 5 ноября 2013 года требования к водителям маломощных транспортных средств стали куда более серьезным. С того же времени было введено водительское удостоверение категории М для управления мопедами и скутерами. На первый взгляд, кажется, что начиная с 5 ноября 2013 года все водители скутеров и мопедов отправятся в ГИБДД для сдачи квалификационного экзамена. Однако на практике все не так просто. Новые правила выдачи водительских удостоверений были приняты только 5 ноября 2014 года. Только начиная с этой даты сознательный водитель может пройти обучение в автошколе и получить права на скутер.

Однако для управления мопедами и скутерами подойдут не только права категории М. Федеральный закон "О БДД" разрешает управление этими транспортными средствами при любой открытой категории прав. Например, если у Вас есть водительское удостоверение категории B, то оно вполне подойдет для управления скутером. Если водитель имеет иностранное водительское удостоверение категории B, он не может управлять мопедами и скутерами на территории России. Для управления скутерами (мопедами) подходят только российские национальные водительские удостоверения. При управлении нельзя использовать удостоверение тракториста-машиниста. Поскольку в настоящее время отсутствие прав на скутер (мопед) является нарушением правил дорожного движения, за него предусмотрен и административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Кроме того, водитель будет отстранен от управления двухколесным транспортным средством, а сам мопед (скутер) будет задержан и отправиться на штрафстоянку. Забрать это оттуда сможет только человек, имеющий водительское удостоверение.

Старший инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин





