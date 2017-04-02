Операция "Мотоциклист"

Мотоцикл - доступный, но опасный транспорт

С наступлением весенне-летнего периода увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. По итогам 2016 года на территории Барабинского района зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 человека погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести (в 2015 году произошло 3 ДТП, в которых 3 мотоциклиста получили травмы, но остались живы). Как правило, подобные ДТП происходят на дорогах местного значения. По прежнему особую озабоченность вызывает увеличение доли ДТП с участием мопедов и скутеров, которыми управляли лица, не имеющие водительских удостоверений, и зачастую находящиеся в состоянии опьянения. Значительная часть мототранспорта не зарегистрирована в установленном порядке. Имели место случаи несоответствия номерных агрегатов, использование угнанных и украденных мотоциклов и номерных агрегатов. 2016 году на территории Барабинского района сотрудниками ГИБДД было выявлено 266 административных правонарушения, из них 39 – управление мототранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий по вине мотоциклистов в 2017 году, с 1 апреля на территории Новосибирской области проводится комплекс профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта под условным названием «Мотоциклист». Цель и задачи мероприятий: снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, погибших и пострадавших в них граждан; снижение тяжести последствий, пресечения грубых нарушений ПДД, розыска угнанных и похищенных мотоциклов, выявление нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями мототранспорта; выявление мототранспортных средств, эксплуатируемых с техническими неисправностями; выявление нарушений правил регистрации транспортных средств; внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования; проверка автотранспорта, водителей по ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области и МРБД на причастность к розыску.

В связи с постоянными изменениями российского законодательства у многих водителей транспортных средств, особенно несовершеннолетних, довольно часто возникает вопрос, нужны ли права на скутер (мопед) в 2017 году, и какое наказание предусмотрено за отсутствие водительского удостоверения. Тем более что начиная с 5 ноября 2013 года требования к водителям маломощных транспортных средств стали куда более серьезным. С того же времени было введено водительское удостоверение категории М для управления мопедами и скутерами. На первый взгляд, кажется, что начиная с 5 ноября 2013 года все водители скутеров и мопедов отправятся в ГИБДД для сдачи квалификационного экзамена. Однако на практике все не так просто. Новые правила выдачи водительских удостоверений были приняты только 5 ноября 2014 года. Только начиная с этой даты сознательный водитель может пройти обучение в автошколе и получить права на скутер.

Однако для управления мопедами и скутерами подойдут не только права категории М. Федеральный закон "О БДД" разрешает управление этими транспортными средствами при любой открытой категории прав. Например, если у Вас есть водительское удостоверение категории B, то оно вполне подойдет для управления скутером. Если водитель имеет иностранное водительское удостоверение категории B, он не может управлять мопедами и скутерами на территории России. Для управления скутерами (мопедами) подходят только российские национальные водительские удостоверения. При управлении нельзя использовать удостоверение тракториста-машиниста. Поскольку в настоящее время отсутствие прав на скутер (мопед) является нарушением правил дорожного движения, за него предусмотрен и административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Кроме того, водитель будет отстранен от управления двухколесным транспортным средством, а сам мопед (скутер) будет задержан и отправиться на штрафстоянку. Забрать это оттуда сможет только человек, имеющий водительское удостоверение.

Старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МО МВД России «Барабинский»
капитан полиции Андрей Дамзин

DSC06737

DSC06741

DSC06745

DSC06759

Ваша оценка: Ничего Средняя: 2.3 (3 голосов)
  • 720 просмотров

А вот и средний руль....

Опубликовано Гость в 1 Апрель, 2017 - 23:03.

А вот и средний руль....

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
5 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.