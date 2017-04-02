Будущие водители

Госавтоинспекция обратила внимание на «завтрашних» водителей

Сегодняшние пешеходы уже «завтра» могут стать водителями. От того как будут складываться их успехи на дороге завтра задумываться нужно уже сегодня. Дорога - это место, которое не прощает ошибок и зачастую от выбора водителя зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Каждый раз, когда водитель садится за руль автомобиля, он находится перед целой системой выбора: выбор нужного маршрута (безопасного, короткого, удобного), выбором скоростного режима на том или ином участке дороги, выбором действовать в экстримальных ситуациях (если во время его следования на дороге возникли форсмажорные обстоятельства)…

28 марта старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» капитан полиции Андрей Дамзин провёл профилактическую беседу с группой обучающихся Правилам дорожного движения в автошколе «Форвард». Он рассказал слушателям о том какие чаще всего ошибки совершают водители, к каким последствиям они приводят, рассказал о статистике дорожно-транспортных происшествий на территории Новосибирской области и Барабинского района, об изменениях в Кодексе об административных правонарушениях и конечно же о том, что взаимное уважение на дороге – залог безопасности. Кроме непосредственного общения, аудитории были протранслированы несколько фильмов по профилактике дорожно-транспортного травматизма: «Неугаданное», «Кредитка», «Это же ребёнок», после чего всем присутствующим были вручены памятные листовки и буклеты. Обучающиеся с интересом задавали вопросы стражу порядка, на что получали компетентные ответы.

Мероприятие понравилось всем присутствующим и конечно же появилось желание общаться с сотрудником ГИБДД в такой тёплой атмосфере. Как пояснил Андрей Дамзин, такое мероприятие с учащимися автошкол теперь будет проходить регулярно, со всеми обучающимися. Полицейские уверены, что подобные мероприятия необходимы, ведь каждый раз выезжая на дорогу водитель несёт ответственность не только за себя, но и за остальных участников дорожного движения.





