Куприянова Елена
В твой прекрасный день рождения
Пожелаю вдохновения.
И почаще улыбаться,
Ведь тебе лишь восемнадцать!
Чтобы лайков — просто куча,
Чтоб была всегда везучей,
Не ломался чтоб планшет,
Чтобы жизнь была без бед.
Чтоб не глючил твой смартфон,
Жизнь была как сладкий сон!
Чтобы сессию — на «пять»,
Чтобы петь и танцевать.
Чтобы сил на всё хватило,
Чтобы все тебя любили.
Парень нес чтоб на руках,
Чтоб всё было «вау» и «ах»!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАША ДЕВОЧКА! МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!!!!
Семья
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