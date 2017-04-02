1 апреля Куприянова Елена отмечает свой День рождения!

В твой прекрасный день рождения

Пожелаю вдохновения.

И почаще улыбаться,

Ведь тебе лишь восемнадцать!

Чтобы лайков — просто куча,

Чтоб была всегда везучей,

Не ломался чтоб планшет,

Чтобы жизнь была без бед.

Чтоб не глючил твой смартфон,

Жизнь была как сладкий сон!

Чтобы сессию — на «пять»,

Чтобы петь и танцевать.

Чтобы сил на всё хватило,

Чтобы все тебя любили.

Парень нес чтоб на руках,

Чтоб всё было «вау» и «ах»!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАША ДЕВОЧКА! МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!!!!

Семья