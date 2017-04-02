Приходи играть в футбол

Твиты от @ProSibir/list
3 апреля Павлова Татьяна отмечает свой День рождения!
3 апреля Надежда Губер отмечает свой День рождения!
1 апреля Куприянова Елена отмечает свой День рождения!
30 марта Ксения Сухинина отмечает свой День рождения!
Стадион "Локомотив" объявляет о наборе детей в футбольные команды
ИГРАЙ В ФУТБОЛ!
Баллы: 1
Занятие за месяц стоят 1800 многовато для Барабинска
А можно узнать кто тренер по футболу...
Баллы: 8
За такие деньги наверное Гус Хидинг.
Баллы: 4
Звонил сегодня сказали 2400 за 8 занятий по 1 часу, сто-то многовато
А что, у нас уже нет бесплатных секций для детей? Вроде президент за поддержку спорта выступает, а все платно.
Баллы: 6
Барабинск? а кто то может сказать в Куйбышеве есть такой набор в команды?
Баллы: 10
В России над футболом только смеются, потому что любой может дилетант набрать группу и тренировать за деньги, а результат ни кто не обещает.
Баллы: -17
Обратитесь в спортшколу и все узнаете.
Баллы: -2
Подсказал на свою голову))) Минусы-то за что?
Подробнее о форматировании
Супруга задушила мужа и привязала тело к хвосту коня
После парикмахерской чешется голова. Кому мы доверяем свою голову?
В районе школы №1 можно почувствовать "вкусный" мусорный запах.
ГИБДД обратила внимание на «завтрашних» водителей
Дорожно-транспортные происшествия с 17 по 23 марта
Дорожно-транспортные происшествия с 10 по 16 марта
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город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Занятие за месяц стоят 1800
Баллы: 1
Занятие за месяц стоят 1800 многовато для Барабинска
А можно узнать кто тренер по
Баллы: 1
А можно узнать кто тренер по футболу...
За такие деньги наверное Гус
Баллы: 8
За такие деньги наверное Гус Хидинг.
Звонил сегодня сказали 2400
Баллы: 4
Звонил сегодня сказали 2400 за 8 занятий по 1 часу, сто-то многовато
А что, у нас уже нет
Баллы: 8
А что, у нас уже нет бесплатных секций для детей? Вроде президент за поддержку спорта выступает, а все платно.
Барабинск? а кто то может
Баллы: 6
Барабинск? а кто то может сказать в Куйбышеве есть такой набор в команды?
В России над футболом только
Баллы: 10
В России над футболом только смеются, потому что любой может дилетант набрать группу и тренировать за деньги, а результат ни кто не обещает.
Обратитесь в спортшколу и все
Баллы: -17
Обратитесь в спортшколу и все узнаете.
Подсказал на свою голову)))
Баллы: -2
Подсказал на свою голову))) Минусы-то за что?
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