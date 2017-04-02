Приходи играть в футбол

Стадион "Локомотив" объявляет о наборе детей в футбольные команды
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Занятие за месяц стоят 1800

Опубликовано Гость в 2 Апрель, 2017 - 20:03.

Занятие за месяц стоят 1800 многовато для Барабинска

А можно узнать кто тренер по

Опубликовано Гость в 3 Апрель, 2017 - 13:16.

А можно узнать кто тренер по футболу...

За такие деньги наверное Гус

Опубликовано Гость в 3 Апрель, 2017 - 22:45.

За такие деньги наверное Гус Хидинг.

Звонил сегодня сказали 2400

Опубликовано Гость в 3 Апрель, 2017 - 11:57.

Звонил сегодня сказали 2400 за 8 занятий по 1 часу, сто-то многовато

А что, у нас уже нет

Опубликовано Гость в 3 Апрель, 2017 - 10:23.

А что, у нас уже нет бесплатных секций для детей? Вроде президент за поддержку спорта выступает, а все платно.

Барабинск? а кто то может

Опубликовано Гость в 1 Апрель, 2017 - 17:04.

Барабинск? а кто то может сказать в Куйбышеве есть такой набор в команды?

В России над футболом только

Опубликовано Гость в 3 Апрель, 2017 - 10:27.

В России над футболом только смеются, потому что любой может дилетант набрать группу и тренировать за деньги, а результат ни кто не обещает.

Обратитесь в спортшколу и все

Опубликовано Гость в 2 Апрель, 2017 - 09:34.

Обратитесь в спортшколу и все узнаете.

Подсказал на свою голову)))

Опубликовано Гость в 2 Апрель, 2017 - 23:33.

Подсказал на свою голову))) Минусы-то за что?

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