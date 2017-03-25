Музей восковых фигур. ВИДЕО!
ВНИМАНИЕ! Работа музея продлена до 23 апреля!
Приходите! Не пожалеете!
СМОТРИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО!
Музей восковых фигур работает ежедневно.
Цена билета: взрослый - 200 руб., детский - 150 руб.,
групповые (от 10 человек) - 100 руб.
ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ НА ПОСЕЩЕНИЕ - справки по тел: 2-50-09
В Куйбышеве Музея восковых фигур НЕ БУДЕТ!
- 3053 просмотра
Молодцы,все видео смотрела с
Баллы: 1
Молодцы,все видео смотрела с каждым разом всё лучше и лучше.Студия 101 просто супер.
растете в творческом плане
Баллы: 6
растете в творческом плане молодцы
Ребята опыта набираются.
Баллы: 6
Ребята опыта набираются.
фотографировать там
Баллы: 1
фотографировать там разрешают?
да
Баллы: 1
да
Ребятишки фотографировались
Баллы: 6
Ребятишки фотографировались без проблем. И просто фото и селфи.
Подскажите, пожалуйста, часы
Баллы: 1
Подскажите, пожалуйста, часы работы.
С 10 до 19 часов.
Баллы: 2
С 10 до 19 часов.
Студия 101 занимается хорошим
Баллы: 7
Студия 101 занимается хорошим делом.
молодцы ребятишки
Баллы: 5
молодцы ребятишки
Ребята, молодцы! Очень
Баллы: 11
Ребята, молодцы! Очень впечатляющий ролик! Даже, захотелось посетить сие зрелище!)))
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