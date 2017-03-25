Музей восковых фигур. ВИДЕО!

ВНИМАНИЕ! Работа музея продлена до 23 апреля!
Приходите! Не пожалеете!
СМОТРИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО!

Музей восковых фигур работает ежедневно.
Цена билета: взрослый - 200 руб., детский - 150 руб.,
групповые (от 10 человек) - 100 руб.
ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ НА ПОСЕЩЕНИЕ - справки по тел: 2-50-09
В Куйбышеве Музея восковых фигур НЕ БУДЕТ!


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Молодцы,все видео смотрела с

Опубликовано Гость в 26 Март, 2017 - 19:56.

Молодцы,все видео смотрела с каждым разом всё лучше и лучше.Студия 101 просто супер.

растете в творческом плане

Опубликовано Гость в 25 Март, 2017 - 22:36.

растете в творческом плане молодцы

Ребята опыта набираются.

Опубликовано pro-sibir22 в 25 Март, 2017 - 22:56.

Ребята опыта набираются.

фотографировать там

Опубликовано Гость в 25 Март, 2017 - 20:46.

фотографировать там разрешают?

да

Опубликовано Гость в 1 Апрель, 2017 - 11:33.

да

Ребятишки фотографировались

Опубликовано pro-sibir22 в 25 Март, 2017 - 21:01.

Ребятишки фотографировались без проблем. И просто фото и селфи.

Подскажите, пожалуйста, часы

Опубликовано Гость в 25 Март, 2017 - 13:44.

Подскажите, пожалуйста, часы работы.

С 10 до 19 часов.

Опубликовано pro-sibir22 в 25 Март, 2017 - 14:35.

С 10 до 19 часов.

Студия 101 занимается хорошим

Опубликовано Гость в 25 Март, 2017 - 12:04.

Студия 101 занимается хорошим делом.

молодцы ребятишки

Опубликовано Гость в 25 Март, 2017 - 11:21.

молодцы ребятишки

Ребята, молодцы! Очень

Опубликовано Гость в 25 Март, 2017 - 09:28.

Ребята, молодцы! Очень впечатляющий ролик! Даже, захотелось посетить сие зрелище!)))

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