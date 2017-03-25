Музей восковых фигур. ВИДЕО!

ВНИМАНИЕ! Работа музея продлена до 23 апреля!

Приходите! Не пожалеете!

СМОТРИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО!

Музей восковых фигур работает ежедневно.

Цена билета: взрослый - 200 руб., детский - 150 руб.,

групповые (от 10 человек) - 100 руб.

ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ НА ПОСЕЩЕНИЕ - справки по тел: 2-50-09

В Куйбышеве Музея восковых фигур НЕ БУДЕТ!



