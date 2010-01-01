ВНИМАНИЕ!

Центр занятости населения г.Барабинска проводит набор

на обучение в 2017 году женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

до достижения им 3-х лет, по профессиям (специальностям):

1. Повар

2. Кладовщик

3. Парикмахер.

4. Маникюрша

5. Продавец продовольственных товаров.

6. Менеджер по персоналу (на базе высшего образования)

Обучение проводится бесплатно, в период обучения выплачивается стипендия.

Обращаться Центр занятости населения г.Барабинска,

ул.Пушкина, 10, тел.223-45, кабинет №7.