Центр занятости

ВНИМАНИЕ!

Центр занятости населения г.Барабинска проводит набор
на обучение в 2017 году женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им 3-х лет, по профессиям (специальностям):
1. Повар
2. Кладовщик
3. Парикмахер.
4. Маникюрша
5. Продавец продовольственных товаров.
6. Менеджер по персоналу (на базе высшего образования)

Обучение проводится бесплатно, в период обучения выплачивается стипендия.
Обращаться Центр занятости населения г.Барабинска,
ул.Пушкина, 10, тел.223-45, кабинет №7.

  • 412 просмотров

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
9 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.