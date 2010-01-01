Центр занятости
ВНИМАНИЕ!
Центр занятости населения г.Барабинска проводит набор
на обучение в 2017 году женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им 3-х лет, по профессиям (специальностям):
1. Повар
2. Кладовщик
3. Парикмахер.
4. Маникюрша
5. Продавец продовольственных товаров.
6. Менеджер по персоналу (на базе высшего образования)
Обучение проводится бесплатно, в период обучения выплачивается стипендия.
Обращаться Центр занятости населения г.Барабинска,
ул.Пушкина, 10, тел.223-45, кабинет №7.
- 412 просмотров
Отправить комментарий