Твиты от @ProSibir/list
2 февраля Самойлова Светлана отмечает свой День рождения!
2 февраля Лысенко Дарья отмечает свой День рождения!
31 января Немытченко Дмитрий отмечает свой День рождения!
29 января Иванова Ольга отмечает свой День рождения!
13 февраля состоятся выборы в Молодежный парламент Новосибирской области!
Голосуйте за Ирину Раздобарову!
Баллы: -1
Ну мы однозначно за ИРИНУ!
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Центр занятости проводит набор женщин на обучение
Хозяйка припаркованной машины угрожала водителю медучреждения
Перекопали весь берег на озере Сартлан. Куда смотрит прокуратура?
Дорожно-транспортные происшествия в период с 20 по 26 января
Дорожно-транспортные происшествия в период с 13 по 19 января
Дорожно-транспортные происшествия в период с 6 по 12 января
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город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Ну мы однозначно за ИРИНУ!
Баллы: -1
Ну мы однозначно за ИРИНУ!
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