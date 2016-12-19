Безразличие и угрозы
Материал прислан в рубрику «Народные новости» http://pro-sibir.org/narodnews
Сообщить свою новость можно здесь: http://pro-sibir.org/node/858
Сегодня 02.02.2017 по улице Октябрьской машина перегородила дорогу для проезда в частный сектор. Машину пинали по колёсам чтоб сработала сигнализация и вышел хозяин, однако сигналка играла но хозяин так и не выходил. В 12.04 подъехал УАЗ с детским врачом, водитель УАЗ сигналил, чтобы убрали машину, но тишина. Медсестра вышла и пошла пешком до адресата, тем временем водители пинали по колёсам чтоб хозяин обратил внимание. Около 12.10 вышла из торгового двора хозяйка машины, и стала не культурно выражаться и огрызаться, что врач и пешком может дойти до адреса и угрожала водителю медучреждения что напишет жалобу. Уважаемые владельцы авто если вы не умеете парковаться нечего и за пуль садиться пешком ходите. А если бы действительно кому то потребовалась срочная помощь а тут такое безразличие!
Евгения
- 599 просмотров
Наверно у неё первое правило
Баллы: 6
Наверно у неё первое правило в ПДД было " Где хочу там и паркуюсь, на остальных на.рать"
Если водитель нарушил правило
Баллы: -14
Если водитель нарушил правило стоянки нужно вызвать ГИБДД. Пинать по чужому имуществу вам никто права не давал. Можно и вас привлечь. За то время что пинали можно было несколько раз объехать вокруг.Водителя не оправдываю. Так поступать полное свинство. Но и проблема нее такая уж глобальная. УАЗ зачем делают полноприводным? Можно было объехать. Упрямство. Одни просто наглые и возможно глупые, другие упрямые.
с нового года скорой
Баллы: 4
с нового года скорой разрешено таранить мешающие проезду автомобили, делайте выводы)
И ещё про Скорую помощь и
Баллы: 2
И ещё про Скорую помощь и врачей:
- - - - - -
В Генпрокуратуре России поддерживают введение уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здоровье медицинских работников — подобный законопроект был предложен Минздравом. Об этом заявил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов Георгий Авагумян, передает РИА «Новости».
«В настоящее время назрела необходимость предусмотреть в УК России отдельную норму, предусматривающую ответственность за оскорбление и нападение на медицинских работников, выполняющих обязанности по оказанию медицинской помощи», — сказал Авагумян.
По его словам, важно законодательно защитить членов бригады скорой помощи, в том числе водителя, который может оказывать помощь по транспортировке больного.
Ранее сообщалось, что Минздрав хочет приравнять врачей к полицейским.
Отмечалось, что в Уголовном кодексе России используется категория «при исполнении служебных обязанностей» только в отношении полицейских или других представителей власти. Если сотруднику правоохранительных органов, находящемуся «при исполнении», будет причинен вред здоровью, нападавший может быть осужден на срок до 10 лет.
Источник
Интересно,а у неё дети есть?
Баллы: 9
Интересно,а у неё дети есть?
Отправить комментарий