Безразличие и угрозы

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Сегодня 02.02.2017 по улице Октябрьской машина перегородила дорогу для проезда в частный сектор. Машину пинали по колёсам чтоб сработала сигнализация и вышел хозяин, однако сигналка играла но хозяин так и не выходил. В 12.04 подъехал УАЗ с детским врачом, водитель УАЗ сигналил, чтобы убрали машину, но тишина. Медсестра вышла и пошла пешком до адресата, тем временем водители пинали по колёсам чтоб хозяин обратил внимание. Около 12.10 вышла из торгового двора хозяйка машины, и стала не культурно выражаться и огрызаться, что врач и пешком может дойти до адреса и угрожала водителю медучреждения что напишет жалобу. Уважаемые владельцы авто если вы не умеете парковаться нечего и за пуль садиться пешком ходите. А если бы действительно кому то потребовалась срочная помощь а тут такое безразличие!

Евгения





