Твиты от @ProSibir/list
2 февраля Самойлова Светлана отмечает свой День рождения!
2 февраля Лысенко Дарья отмечает свой День рождения!
31 января Немытченко Дмитрий отмечает свой День рождения!
29 января Иванова Ольга отмечает свой День рождения!
Во Дворце Культуры города Куйбышева
прошло Собрание трудовых коллективов города.
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