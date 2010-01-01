Самойлова Светлана


2 февраля Самойлова Светлана отмечает свой День рождения!

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Улыбок и праздничного настроения,
любви и друзей самых верных участия,
огромных успехов, большого везенья...
Всего,что зовётся простым словом - счастье.....
Я очень-очень счастлива, что ты-моя подружка!

Наталья

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Одноклассницу с днем

Опубликовано Гость в 2 Февраль, 2017 - 17:33.

Одноклассницу с днем Варенья!!:)Счастья,здоровья!!

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