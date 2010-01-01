Самойлова Светлана
Улыбок и праздничного настроения,
любви и друзей самых верных участия,
огромных успехов, большого везенья...
Всего,что зовётся простым словом - счастье.....
Я очень-очень счастлива, что ты-моя подружка!
Наталья
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Улыбок и праздничного настроения,
любви и друзей самых верных участия,
огромных успехов, большого везенья...
Всего,что зовётся простым словом - счастье.....
Я очень-очень счастлива, что ты-моя подружка!
Наталья
город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Одноклассницу с днем
Баллы: 0
Одноклассницу с днем Варенья!!:)Счастья,здоровья!!
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