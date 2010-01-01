2 февраля Самойлова Светлана отмечает свой День рождения!

Улыбок и праздничного настроения,

любви и друзей самых верных участия,

огромных успехов, большого везенья...

Всего,что зовётся простым словом - счастье.....

Я очень-очень счастлива, что ты-моя подружка!

Наталья