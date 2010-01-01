2 февраля Лысенко Дарья отмечает свой День рождения!

С днем рожденья тебя поздравляю

И скажу я, ничуть не тая,

Что всем сердцем тебя обожаю,

Ты поддержка и радость моя.

Наша дружба лишь крепнет с годами.

Ты, подруга, мне словно сестра.

Нету зависти злой между нами,

Ты полна оптимизма, добра.

Пусть твой век будет долгим, счастливым,

Каждый день будет полон любви.

Будь всегда неизменно красивой,

Только в лучшее верой живи.

Пусть заветные сбудутся грезы,

Пусть царит в твоем сердце тепло.

Ты прекрасна, как свежие розы.

Мне, подруга, с тобой повезло.

Твои подруги