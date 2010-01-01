Лысенко Дарья
С днем рожденья тебя поздравляю
И скажу я, ничуть не тая,
Что всем сердцем тебя обожаю,
Ты поддержка и радость моя.
Наша дружба лишь крепнет с годами.
Ты, подруга, мне словно сестра.
Нету зависти злой между нами,
Ты полна оптимизма, добра.
Пусть твой век будет долгим, счастливым,
Каждый день будет полон любви.
Будь всегда неизменно красивой,
Только в лучшее верой живи.
Пусть заветные сбудутся грезы,
Пусть царит в твоем сердце тепло.
Ты прекрасна, как свежие розы.
Мне, подруга, с тобой повезло.
Твои подруги
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