Лысенко Дарья


2 февраля Лысенко Дарья отмечает свой День рождения!

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С днем рожденья тебя поздравляю
И скажу я, ничуть не тая,
Что всем сердцем тебя обожаю,
Ты поддержка и радость моя.

Наша дружба лишь крепнет с годами.
Ты, подруга, мне словно сестра.
Нету зависти злой между нами,
Ты полна оптимизма, добра.

Пусть твой век будет долгим, счастливым,
Каждый день будет полон любви.
Будь всегда неизменно красивой,
Только в лучшее верой живи.

Пусть заветные сбудутся грезы,
Пусть царит в твоем сердце тепло.
Ты прекрасна, как свежие розы.
Мне, подруга, с тобой повезло.

Твои подруги

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