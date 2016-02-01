Сводка ГИБДД с 20 по 26 января

Дорожно-транспортные происшествия в период с 20 по 26 января

20 января в 13.00 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством около дома №33 расположенного на улице Крылова города Барабинск. Двигаясь задним ходом, выезжая с прилегающей территории на проезжую часть, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Хонда».

21 января в 8.30 водитель автомобиля «Рено-Логан» управлял транспортным средством на переулке Работница города Барабинск. Выехав на перекрёсток с улицей К.Маркса, он нарушил очередность проезда перекрестка, не предоставил преимущество водителю «ВАЗ-21074» ехавшему по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с «семёркой». За нарушение очередности проезда перекрестка в отношении водителя «иномарки» собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1000 рублей.

21 января в 12.14 водитель автомобиля «Лада» управлял транспортным средством около дома №5 расположенного на улице Дачная города Барабинск. Выезжая с прилегающей территории на проезжую часть, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Шевроле-Нива». За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

22 января в 16.30 водитель автомобиля «Скания» управлял транспортным средством на автодороге Р-254 Челябинск-Новосибирск "Иртыш". На 1150км он не учел скорость соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Тойота-Марк2».

23 января в 10.20 водитель автомобиля «Мицубиси-Делика» управлял транспортным средством на улице Ульяновская города Барабинск. Около дома №82 он нарушил боковой интервал при встречном разъезде, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Хундай-Туксон».

23 января в 17.00 водитель автомобиля «Лада-Гранта» управляла транспортным средством по автодороге Р-254 Челябинск - Новосибирск «Иртыш». На 1158км она не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир «Лады» (1932г.р.), которая была доставлена автомобилем скорой медицинской помощи в Барабинскую ЦРБ.

23 января в 18.00 водитель неустановленного автомобиля управлял транспортным средством около дома №11 расположенного на улице Ермака города Барабинск, где совершил наезд на автомобиль «ВАЗ», после чего покинул место ДТП. В отношении неустановленного водителя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда).

24 января в 8.15 водитель автомобиля «ВАЗ-21093» управлял транспортным средством около дома №49 расположенного на улице Партизанская города Барабинск. Двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21093».

24 января в 18.50 водитель автомобиля «Лада-212140» управлял транспортным средством на улице Тургенева города Барабинск. Двигаясь задним ходом с прилегающей территории на проезжую часть, он не убедился в безопасности своих действий, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2121».

25 января в 11.30 водитель автомобиля «Газель» управлял транспортным средством на 30км автодороги Здвинск-Барабинск, не учел необходимую скорость соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ».

25 января в 11.40 водитель автомобиля «Тойота-Корона-Премио» управлял транспортным средством на улице Ленина города Барабинск. Около дома №4, он не учел необходимую скорость соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Тойота-Функарго».

Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин



