Уголовное дело

Заместитель Куйбышевского межрайонного прокурора
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора
муниципального унитарного предприятия «Горбуновское» Александра Скиба.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е хищение чужого вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения).

Уголовное дело расследовал следователь межрайонного отдела СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, Скиба из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 23 апреля 2015 года и 03 июля 2015 года похитил свыше 10 тыс. рублей, принадлежащих организации.

Он использовал фиктивные квитанции о ремонте автомобиля и приобретении запасных частей в целях сокрытия присвоения, составлял авансовые отчеты и предоставлял эти документы в бухгалтерию предприятия.

Уголовное дело рассмотрит по существу Куйбышевский районный суд.

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Всегда коробит от презрения и

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 23:09.

Всегда коробит от презрения и стыда за наше мерзкое общество от подобия таких примеров, когда на фоне открытого безнаказанного разворовывания страны на миллиарды, прокуратура или полиция порою вот так бравируя расхваливается своими успехами и достижениями в деле расследования уголовных дел о похищении на 10 тысяч рублей и тому подобных. Это деградация ребята.

сядет и надолго лучше надо

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 22:42.

сядет и надолго лучше надо было миллиард красть был бы на свободе

Он тащил все подряд и ни

Опубликовано Гость в 2 Февраль, 2017 - 00:04.

Он тащил все подряд и ни только деньги, это все ему от жадности.Мало видно было.

Вот нажился , так нажился.

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 22:14.

Вот нажился , так нажился. Наверное в швейцарский банк положил.

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