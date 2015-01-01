Уголовное дело
Заместитель Куйбышевского межрайонного прокурора
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора
муниципального унитарного предприятия «Горбуновское» Александра Скиба.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е хищение чужого вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения).
Уголовное дело расследовал следователь межрайонного отдела СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, Скиба из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 23 апреля 2015 года и 03 июля 2015 года похитил свыше 10 тыс. рублей, принадлежащих организации.
Он использовал фиктивные квитанции о ремонте автомобиля и приобретении запасных частей в целях сокрытия присвоения, составлял авансовые отчеты и предоставлял эти документы в бухгалтерию предприятия.
Уголовное дело рассмотрит по существу Куйбышевский районный суд.
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Всегда коробит от презрения и
Баллы: 26
Всегда коробит от презрения и стыда за наше мерзкое общество от подобия таких примеров, когда на фоне открытого безнаказанного разворовывания страны на миллиарды, прокуратура или полиция порою вот так бравируя расхваливается своими успехами и достижениями в деле расследования уголовных дел о похищении на 10 тысяч рублей и тому подобных. Это деградация ребята.
сядет и надолго лучше надо
Баллы: 19
сядет и надолго лучше надо было миллиард красть был бы на свободе
Он тащил все подряд и ни
Баллы: -2
Он тащил все подряд и ни только деньги, это все ему от жадности.Мало видно было.
Вот нажился , так нажился.
Баллы: 11
Вот нажился , так нажился. Наверное в швейцарский банк положил.
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