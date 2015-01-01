Заместитель Куйбышевского межрайонного прокурора

утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора

муниципального унитарного предприятия «Горбуновское» Александра Скиба.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е хищение чужого вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения).

Уголовное дело расследовал следователь межрайонного отдела СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, Скиба из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 23 апреля 2015 года и 03 июля 2015 года похитил свыше 10 тыс. рублей, принадлежащих организации.

Он использовал фиктивные квитанции о ремонте автомобиля и приобретении запасных частей в целях сокрытия присвоения, составлял авансовые отчеты и предоставлял эти документы в бухгалтерию предприятия.

Уголовное дело рассмотрит по существу Куйбышевский районный суд.