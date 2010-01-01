Твиты от @ProSibir/list
2 февраля Самойлова Светлана отмечает свой День рождения!
2 февраля Лысенко Дарья отмечает свой День рождения!
31 января Немытченко Дмитрий отмечает свой День рождения!
29 января Иванова Ольга отмечает свой День рождения!
11 февраля на территории лагеря "Гайдар" пройдет Всероссийская
массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2017".
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Баллы: -1
Прогноз по погоде пока неутешительный, в пределах -25 градусов. Холодно!
Но, будем надеяться на лучший прогноз по температуре. Не так часто случается подобный праздник для лыжников, которых в Сибири очень, очень много!
Подробнее о форматировании
Центр занятости проводит набор женщин на обучение
Хозяйка припаркованной машины угрожала водителю медучреждения
Перекопали весь берег на озере Сартлан. Куда смотрит прокуратура?
Дорожно-транспортные происшествия в период с 20 по 26 января
Дорожно-транспортные происшествия в период с 13 по 19 января
Дорожно-транспортные происшествия в период с 6 по 12 января
Правила написания комментариев
город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Прогноз по погоде пока
Баллы: -1
Прогноз по погоде пока неутешительный, в пределах -25 градусов. Холодно!
Но, будем надеяться на лучший прогноз по температуре. Не так часто случается подобный праздник для лыжников, которых в Сибири очень, очень много!
Отправить комментарий