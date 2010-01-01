Лыжня России - 2017.

11 февраля на территории лагеря "Гайдар" пройдет Всероссийская
массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2017".
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lizi2017

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Прогноз по погоде пока

Опубликовано Гость в 2 Февраль, 2017 - 07:54.

Прогноз по погоде пока неутешительный, в пределах -25 градусов. Холодно!
Но, будем надеяться на лучший прогноз по температуре. Не так часто случается подобный праздник для лыжников, которых в Сибири очень, очень много!

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