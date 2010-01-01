НОВОСЕЛЬЕ!

31 января в рамках реализации Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы переселены 31 семья (81 человек) из жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 1195,54 кв.м., расположенных по адресу: Новосибирская область, город Куйбышев, улица Смирнова, дом 11, улица Копьева, дом 8, улица Агафонова, дом 23, улица Урицкого, дом 27, улица Панфилова, дом 7, улица Кузнецова, дом 8, улица Закраевского, дом 74, улица Панфилова, дом 12, улица Пиотровского, дом 9а, улица Смирнова, дом 2, улица Красная, дом 43, улица Кузнецова, дом 9, улица Кузнецова, дом 3, улица Макарова, дом 20, улица Красная, дом 52, улица Пионерская, дом 4 в приобретенные квартиры, расположенные по адресу: Новосибирская область, город Куйбышев, квартал 1, дом 7/1.

На торжественном мероприятии присутствовали председатель Совета депутатов города Куйбышева Е.А. Яблокова, начальник отдела жилищных программ Н.Г. Епифанцева. Глава города А.А. Андронов торжественно вручил переселенцам из ветхого и аварийного жилья долгожданные ключи.

В августе 2017 года планируется переселить 15 семей (33 человека) из жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 678,9 кв.м., в приобретенные квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новосибирская область, город Куйбышев, квартал 1, дом 8/1.





