Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято,

сообщили «Известиям» два источника, близких к правительству.

Сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий. Существует несколько позиций по этому вопросу, сообщили источники «Известий». В частности, пока превалирует идея не выравнивать пенсионный возраст для мужчин и женщин.

На совещаниях в правительстве уже не обсуждают, повышать ли пенсионный возраст или нет, сообщили «Известиям» несколько участников экспертных совещаний. Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан. Эту информацию подтвердили два источника, близких к правительству.

— Сам вопрос о повышении уже концептуально решен, — сказал один из них.

По словам собеседника «Известий», сейчас на повестке два других вопроса — когда объявлять о повышении пенсионного возраста и параметры реформы. Один из источников «Известий» напомнил, что в «Основных направлениях деятельности правительства на период до 2018 года» поставлена задача проработать и обсудить на различных общественных площадках проблему повышения пенсионного возраста, возможные параметры и риски.

Источник «Известий», близкий к правительству, говорит о том, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

— Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года, — сказал он.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин уже давно известен своей последовательной позицией относительно повышения пенсионного возраста. В январе этого года на Гайдаровском форуме он обозначил ее в качестве основы прогноза ЦСР.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники «Известий». Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год.

Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, рассказали источники «Известий».

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал «Известиям» один из участников правительственных совещаний.