Пенсионный возраст
Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято,
сообщили «Известиям» два источника, близких к правительству.
Сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий. Существует несколько позиций по этому вопросу, сообщили источники «Известий». В частности, пока превалирует идея не выравнивать пенсионный возраст для мужчин и женщин.
На совещаниях в правительстве уже не обсуждают, повышать ли пенсионный возраст или нет, сообщили «Известиям» несколько участников экспертных совещаний. Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан. Эту информацию подтвердили два источника, близких к правительству.
— Сам вопрос о повышении уже концептуально решен, — сказал один из них.
По словам собеседника «Известий», сейчас на повестке два других вопроса — когда объявлять о повышении пенсионного возраста и параметры реформы. Один из источников «Известий» напомнил, что в «Основных направлениях деятельности правительства на период до 2018 года» поставлена задача проработать и обсудить на различных общественных площадках проблему повышения пенсионного возраста, возможные параметры и риски.
Источник «Известий», близкий к правительству, говорит о том, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.
— Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года, — сказал он.
Бывший министр финансов Алексей Кудрин уже давно известен своей последовательной позицией относительно повышения пенсионного возраста. В январе этого года на Гайдаровском форуме он обозначил ее в качестве основы прогноза ЦСР.
Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники «Известий». Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.
Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год.
Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, рассказали источники «Известий».
В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал «Известиям» один из участников правительственных совещаний.
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В скором будущем: Дожил до
Баллы: 0
В скором будущем: Дожил до песнии-налог заплати!
А фигли толку? Если спросить
Баллы: 16
А фигли толку? Если спросить за кого Вы голосовали или собираетесь голосовать, оченно удивитесь что как раз за тех, благодаря которым так существуем.
У нас все хорошо, Баба или
Баллы: 29
У нас все хорошо, Баба или Деда ни в чем не нуждается, поэтому можно простить долги
Кубе - $31,7 млрд,
Ираку - $21,5 млрд,
африканским странам - более $20 млрд,
Монголии - $11,1 млрд,
Афганистану - $11 млрд,
Северной Корее - $10 млрд,
Сирии - $9,8 млрд,
Вьетнаму - $9,53 млрд,
Эфиопии - около $6 млрд,
Алжиру - $4,7 млрд. и др.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государственных_долгов,_списанных_Россией
Всем долги прощаем,а своим
Баллы: 9
Всем долги прощаем,а своим регионом НЕТ!Так чьё у нас правительство?
Слов нет.......
Баллы: 4
Слов нет.......
Это называется экономия на
Баллы: 24
Это называется экономия на социальной сфере. Пенсионный возраст повысят, стаж для получения статуса "Ветеран труда" повысят, компенсации за детский сад с этого года не всем причитаются,коммуналка растёт, налоги растут, и как жить простому россиянину, который сейчас-то живёт от зарплаты до зарплаты (которой не всегда хватает), так ещё и себе на пенсию копить надо (до которой с такой житухой можно не дожить, а если и доживешь, то правительство придумают что-нибудь для себя интересное и останется от твоих накоплений здача, на которую можно только петушка на палочки купить)!
Пенсионный возраст логично
Баллы: 26
Пенсионный возраст логично повышать, если растёт уровень доходов работающих людей. Сегодня для мужчин пенсионный возраст необходимо снижать до 55 лет.
Жить становится все труднее и
Баллы: 5
Жить становится все труднее и труднее. Доходы населения падают. И на этом фоне решили повысить пенсионный возраст.Только и остаётся сказать:"Ну блин вы даёте!"
НЕ умирать надо, а ДУМАТЬ
Баллы: 41
НЕ умирать надо, а ДУМАТЬ головой. КОГДА голосуешь на выборах.
Я лично голосовала против
Баллы: 19
Я лично голосовала против этой власти и чуть ли не все мои знакомые тоже. И вообще вокруг как послушаешь, все голосовали против нашей "любимой" партии, а воз (власть) и ныне там.
И даже при таком раскладе, где я голосовала против, я что, могу рассчитывать на исключение из правил (то есть этого закона)? Да фиг там. Так что голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... единую россию
Америка то же думала голосуй
Баллы: 7
Америка то же думала голосуй не голосуй... а победил Трамп :)
Победил Трамп,а поговаривают
Баллы: 0
Победил Трамп,а поговаривают что он тоже член Единой России.
"Все равны перед законом...".
Баллы: 5
"Все равны перед законом...". Из ст. 19, п. 1 Конституции РФ.
Значит ли это, что россиянам обязаны рассчитывать пенсию по одному закону и выход на пенсию должен быть по достижении одного возраста?
Пенсионер, выйдя на пенсию,
Баллы: 30
Пенсионер, выйдя на пенсию, должен прожить 10 лет. Это я прочитал где-то. Видимо, говорится о средней продолжительности жизни.
Предлагаю по этому поводу провести анализ по профессиям, сколько лет живет человек в каждой. И отправлять его на пенсию, согласно этому анализу. Если колхозники доживают до 55, отправлять его на пенсию в 45. А если депутаты доживают до 90, отправлять его на пенсию после 80.
Ой, не надо. Не дай бог
Баллы: 24
Ой, не надо. Не дай бог 80-летних депутатов (( Они и в 40 то уже плохо соображают, а представьте какие маразматические законы они в 80 лет навыдумывают...
Если депутатов
Баллы: 6
Если депутатов (чиновников...) будем отправлять на пенсию попозже, представьте, какая будет экономия средств, которые могут быть распределены тем, кто просто не доживает сегодня до пенсии. Спросите этих людей, обычно тяжело кормящихся от земли, откажутся ли они от пенсии, чтобы пожить на это пособие последние лет 10?
Это ведь неправильно, что один живет на пенсии лет 40, да и пенсия у него не сравнить с хлеборобом, а другой не доживает до нее.
Ну вот похоже что
Баллы: 43
Ну вот похоже что утверждённый Сталиным 1932 году пенсионный возраст женщины 55 лет и мужчины 60 лет канет в лету и на смену ему придёт Путинский пенсионный возраст женщины и мужчины 63 года,а может и того 65 лет.Только вот интересно,наша "уважаемая" власть учитывает те обстоятельства,что мы живём в Сибири,что у нас не растут бананы и мы не получаем по 40 тысяч,я к примеру получаю 12 тысяч и проблем выше головы и не знаю как их развести,одни кредиты скоро в могилу загонят,а без них никак.Короче наша власть живёт давно не с народом а где то на Луне и им наши проблемы по (барабану).
Пенсии правительство и
Баллы: 9
Пенсии правительство и возраст выхода на таковую правительство рассчитывает по московским меркам, где зарплата в разы отличается от нашей и климат гораздо теплее. Никто не вспоминает о том, что у нас 6 месяцев зима, а 6 месяцев грязь, что топимся мы до сих пор углем и пашем от темна до темна.
Вместо того,чтобы повышать
Баллы: 43
Вместо того,чтобы повышать уровень жизни русских людей,они повышают пенсионный возраст!Это все,на что способно нынешнее правительство!
Слушайте люди!А ведь не так
Баллы: 8
Слушайте люди!А ведь не так давно наша (УВАЖАЕМАЯ)власть приняла решение выплачивать пенсии бывшим гражданам России которые проживают в Израиле и мы так усердно обсуждали ту тему.А теперь вот (подарочек) прилетел от нашей (родной) власти.Я ничего личного не имею к бывшим жителям России проживающим в Израиле,но зачем так издеваться над нашим народом?
Не надо россиян натравливать
Баллы: -3
Не надо россиян натравливать на людей выехавших за рубеж. Если у них нет трудового стажа,союзного или российского, никто им пенсию платить не будет. А то,что они за рубежом, так их ещё благодарить надо-экономия бюджета здравоохранения.Свой пыл надо направить на то,чтобы долги другим странам прощались после референдума.
До пенсии доживет процентов
Баллы: 68
До пенсии доживет процентов 20,особенно рабочих профессий,к тому же автоматически появится гораздо больше нищих.И действительно,складывается впечатление,что с президентом,депутатами и кабмином мы живем в параллельных мирах:в стране,где они правят-всё хорошо,а в стране,где живу я- полный п...ц. Лучше бы себе пайки урезали,да аппетиты поумерили.Слов просто нет,как им не стыдно людям в глаза смотреть.
Не мешало бы, чтобы депутатов
Баллы: 8
Не мешало бы, чтобы депутатов охраняли и возили престарелые водители лет этак 65, а в ведомственной поликлинике кровь брали и уколы ставили подслеповатые медсестры 60 лет.
Будем умирать на работе (((
Баллы: 29
Будем умирать на работе (((
А кто сказал что
Баллы: 0
А кто сказал что она,работа,будет?(
А судя по газете Барабинский
Баллы: -6
А судя по газете Барабинский вестник некая Чередова пишет.то мы уже давно в раю живём...
Чередова с Титковым у нас в
Баллы: 8
Чередова с Титковым у нас в раю живут,а мы как жили в полном отстое так и живём.
В каком н..рен раю мы живём?
Баллы: 14
В каком н..рен раю мы живём? Через снежные бугры уже не пролезть. Сибирь-есть Сибирь. Она свои условия ставит.Считаю, что пенсионный возраст нужно пересмотреть для служащих. А вот работяг ,наоборот, пораньше на пенсию отпускать, но если есть здоровье-пусть работают.
Чередование пишет по указке
Баллы: 17
Чередование пишет по указке Титкова. Вот он точно а раю живет, вдали от людей.
Да этому С Титкову народ
Баллы: 8
Да этому С Титкову народ Барабинска отказал в доверии!Им надо газету назвать Здвинский вестник!И Чередову заменить на Здвинского редактора.
Вы просто Здвинскую газету не
Баллы: 2
Вы просто Здвинскую газету не видели. Это ПОЛНЫЙ отстой! Барабинский вестник по сравнению с ней - свет в окошке!
Да, в последнем номере
Баллы: 2
Да, в последнем номере Здвинской газеты "Сельский труженик" на первой странице фотография , на которой разливают спиртные напитки. Зачем говорить о надоях, о лучших людях района. Пейте люди на здоровье! Неужели в области не контролируют, что печатают эти безумцы в районах? Позор КОЛОТОВУ и редактору газеты.
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