Непонятный звонок

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Добрый день. У меня такая новость. Недавно стал на мобильный звонить номер +73433111339. Оговорюсь сразу. Ничего никому не должен. Отвечаешь - тишина и сброс. Но самое интересное Звонок с этого номера одновременно приходит на мобильник и стационарный рабочий телефон. Может знает кто что это за звонки и как бороться? Уже начинает раздражать.

Сергей



