Непонятный звонок

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Добрый день. У меня такая новость. Недавно стал на мобильный звонить номер +73433111339. Оговорюсь сразу. Ничего никому не должен. Отвечаешь - тишина и сброс. Но самое интересное Звонок с этого номера одновременно приходит на мобильник и стационарный рабочий телефон. Может знает кто что это за звонки и как бороться? Уже начинает раздражать.

Сергей

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В некоторых компаниях по

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 21:53.

В некоторых компаниях по рекламе платят за звонки клиентам, даже если они не перезванивали и не связывались с этими конторами. Короче, человек получает деньги за то, что обзвонил 100 номеров в день. Все базы сотовых операторов продаются. Не перезванивайте!

это звонят с какой-то конторы

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 16:05.

это звонят с какой-то конторы ,название не помню, задают вопросы по всем службам города,кто как работает,что нового в городе,все в таком плане

Ерунду пишите.

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 18:08.

Ерунду пишите.

Звонят с него по всей стране.

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 09:27.

Звонят с него по всей стране. МТС блокирует номер по заявке за 45 рублей. Подрабатывают?

Возможно. Только зачем еще и

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 10:14.

Возможно. Только зачем еще и на стационарный звонить, причем одновременно.

В большинстве современных

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 13:53.

В большинстве современных смартфонах номер можно загнать в черный список бесплатно, только он должен быть сохранен (звонящий человек услышит короткие гудки).

Номер этот высвечивается на

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 15:06.

Номер этот высвечивается на экране. Но звонят, видимо с других. Иначе чем объяснить одновременный набор на несколько номеров? Поэтому добавление данного номера в "черный список" не помогает. Проверенно.

Не один Вы такой

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 08:23.

Не один Вы такой везунчик.

https://www.cejnomer.ru/nomer/73433111339

этот номер по всей стране

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 03:41.

этот номер по всей стране названивает. находится в екатерининбурге.я это узнал в течении 3 мин.в любом поисковике набери этот номер куча информации интересной узнаешь.

Если бы все было так просто.

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 10:13.

Если бы все было так просто. Нет там ни какой интересной информации. И ввообще информация нужна не интересная а по существу. Черный список, как не странно, не помогает.

Может,американские хакеры

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 03:16.

Может,американские хакеры мстят?Наши вон как выборы им повернули,вот и бесятся!

В Чёрный список !

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 00:54.

В Чёрный список !

В сотовом-черный список!

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 00:53.

В сотовом-черный список!

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