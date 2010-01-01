Непонятный звонок
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Добрый день. У меня такая новость. Недавно стал на мобильный звонить номер +73433111339. Оговорюсь сразу. Ничего никому не должен. Отвечаешь - тишина и сброс. Но самое интересное Звонок с этого номера одновременно приходит на мобильник и стационарный рабочий телефон. Может знает кто что это за звонки и как бороться? Уже начинает раздражать.
Сергей
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В некоторых компаниях по
Баллы: 0
В некоторых компаниях по рекламе платят за звонки клиентам, даже если они не перезванивали и не связывались с этими конторами. Короче, человек получает деньги за то, что обзвонил 100 номеров в день. Все базы сотовых операторов продаются. Не перезванивайте!
это звонят с какой-то конторы
Баллы: -2
это звонят с какой-то конторы ,название не помню, задают вопросы по всем службам города,кто как работает,что нового в городе,все в таком плане
Ерунду пишите.
Баллы: 0
Ерунду пишите.
Звонят с него по всей стране.
Баллы: 6
Звонят с него по всей стране. МТС блокирует номер по заявке за 45 рублей. Подрабатывают?
Возможно. Только зачем еще и
Баллы: 1
Возможно. Только зачем еще и на стационарный звонить, причем одновременно.
В большинстве современных
Баллы: 2
В большинстве современных смартфонах номер можно загнать в черный список бесплатно, только он должен быть сохранен (звонящий человек услышит короткие гудки).
Номер этот высвечивается на
Баллы: 0
Номер этот высвечивается на экране. Но звонят, видимо с других. Иначе чем объяснить одновременный набор на несколько номеров? Поэтому добавление данного номера в "черный список" не помогает. Проверенно.
Не один Вы такой
Баллы: 3
Не один Вы такой везунчик.
https://www.cejnomer.ru/nomer/73433111339
этот номер по всей стране
Баллы: 0
этот номер по всей стране названивает. находится в екатерининбурге.я это узнал в течении 3 мин.в любом поисковике набери этот номер куча информации интересной узнаешь.
Если бы все было так просто.
Баллы: 1
Если бы все было так просто. Нет там ни какой интересной информации. И ввообще информация нужна не интересная а по существу. Черный список, как не странно, не помогает.
Может,американские хакеры
Баллы: 1
Может,американские хакеры мстят?Наши вон как выборы им повернули,вот и бесятся!
В Чёрный список !
Баллы: 4
В Чёрный список !
В сотовом-черный список!
Баллы: 2
В сотовом-черный список!
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