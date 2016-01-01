"Камшат" перекопал берег

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"КАМШАТ"опять все перекопал, на озере Малый "САРТЛАН". Возле леса берут глину тоннами. Куда смотрит прокуратура, департамент окружающей среды, органы по охране природы, Таскаевский с/с, во главе с господином КРИВОНОСОВЫМ В.В. и глава Барабинского района господин БЕССОНОВ Е.В.?

Макар



