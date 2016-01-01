"Камшат" перекопал берег

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"КАМШАТ"опять все перекопал, на озере Малый "САРТЛАН". Возле леса берут глину тоннами. Куда смотрит прокуратура, департамент окружающей среды, органы по охране природы, Таскаевский с/с, во главе с господином КРИВОНОСОВЫМ В.В. и глава Барабинского района господин БЕССОНОВ Е.В.?

Макар

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Просто для разведения рыбы

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 19:29.

Просто для разведения рыбы необходимо строительство дамб, предприятие развивает рыборазведение.
А те кто не доволен данной ситуацией, наверное простые браконьеры, которые в жизни не запустили ни одного малька и никак не восприпятствовали бешеному отлову рыбы из наших озер, браконьерскими сетями.

П.С. зачем возделывать землю, держать скот, когда есть халявная рыба и рыбинспектора, которые с этого имеют ...

Вы вот про браконьерские сети

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 23:26.

Вы вот про браконьерские сети написали а что вы не написали что во время нереста в 2016 году камшат в КРАСНОМ ЯРУ бреднем на большой насосной выловил больше 100 тонн карася а сейчас строит сооружение чтоб рыба не проходила на нерест в озеро поликашкино, малый сарклан и в каропузовский канал

Смею предположить, что карась

Опубликовано Гость в 2 Февраль, 2017 - 08:10.

Смею предположить, что карась их мало интересует и его количество пытаются уменьшить, не давая нереститься. В тоже время зарыбление проводится, но куда более ценными для лова породами рыб. Как говорится, ИМХО.

кто дал им право в нерест

Опубликовано Гость в 3 Февраль, 2017 - 00:24.

кто дал им право в нерест уменьшать численность карася в нерест,в каком законе написано что они могут ставить загродительные сетки чтоб рыба не проходила на нерест и выкидовать на берег по несколько тонн мелкого окуня чтоб он не забивал сетку

Карась никому не нужен, даже

Опубликовано Гость в 2 Февраль, 2017 - 04:00.

Карась никому не нужен, даже Камшату

Однако вы "дружок"с

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 22:20.

Однако вы "дружок"с "КАМШАТА".А на счет браконьерства,еще подумать надо,кто ловит в нерест?!

Нет обычный рыболов не

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 23:08.

Нет обычный рыболов не браконьер, зимняя удочка. Сети браконьерский способ лова. А моё отношение к Камшату: хуже точно не будет, есть надежда на то, что те люди, кто вкладывает большие деньги, именно в производство( час работы экскаватора стоит дорого), а не в строительство магазинов и прочее, рассчитывают на результат с отдачей и это нормально!!!

П.С. незаконная или корумпированная рыбалка сетями удел браконьеров-людей не задумывающихся о завтрашнем дне!

Какое отношение имеет КАМШАТ

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 13:04.

Какое отношение имеет КАМШАТ к глине? Я слышал, что он только рыбачит (разводит рыбу).

Прокуратура напишет, что

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 12:36.

Прокуратура напишет, что нарушений нет, а дальше куда обращаться?

Директор Камшата с первомайки

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 11:55.

Директор Камшата с первомайки и Губернатор Городецкий с первомайки.
Делайте выводы

Да это им неинтересно!!!!

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 10:02.

Да это им неинтересно!!!! Далеко!!!! Лучше в городе предпринимателей покошмарить!!!

На вилы весь камшат вместе с

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 09:36.

На вилы весь камшат вместе с охраной !!!Беспредельщики феодалы не доделанные!!

Это не камшат это КАШМАР для

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 09:32.

Это не камшат это КАШМАР для рыбаков тварят Беспредел по всюду!!А охрану скоро в на вилы поднимем!!Кто за?

За любительскую рыбалку не

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 21:50.

За любительскую рыбалку не гоняют, а ловля сетями без разрешения является браконьерством и запрещена законом, так что делайте выводы.

За любительскую рыбалку не

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 21:27.

За любительскую рыбалку не гоняют, а ловля сетями без разрешения является браконьерством и запрещена законом, так что делайте выводы.

Браконьер - это тот, кто

Опубликовано Гость в 2 Февраль, 2017 - 08:24.

Браконьер - это тот, кто составляет конкуренцию КАМШАТУ, или тот, кто рыбачит неправильными снастями?
Создается впечатление, что это первое.

А ведь предупреждали, что

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 09:08.

А ведь предупреждали, что этот Камшат своё возьмёт а после него хоть трава не рости.А этим господам Бессонову и Кривоносову похоже до этого места проблемы района.

Камшат губернатор крышует,

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 08:59.

Камшат губернатор крышует, поэтому везде зеленый свет

"КАМШАТ-после нас хоть потоп

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 08:55.

"КАМШАТ-после нас хоть потоп это их принцип

И куда они эту глину девают?

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 08:07.

И куда они эту глину девают?

Понятно куда,просто так же

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 12:11.

Понятно куда,просто так же они её не вывезут,значит имеют с этой глины хороший куш.Какой всё же беспредел происходит в стране,нет управы на этих дельцов.

Логика "колхоз"

Опубликовано Гость в 1 Февраль, 2017 - 23:10.

Логика "колхоз"

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