"Камшат" перекопал берег
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"КАМШАТ"опять все перекопал, на озере Малый "САРТЛАН". Возле леса берут глину тоннами. Куда смотрит прокуратура, департамент окружающей среды, органы по охране природы, Таскаевский с/с, во главе с господином КРИВОНОСОВЫМ В.В. и глава Барабинского района господин БЕССОНОВ Е.В.?
Макар
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Просто для разведения рыбы
Баллы: -3
Просто для разведения рыбы необходимо строительство дамб, предприятие развивает рыборазведение.
А те кто не доволен данной ситуацией, наверное простые браконьеры, которые в жизни не запустили ни одного малька и никак не восприпятствовали бешеному отлову рыбы из наших озер, браконьерскими сетями.
П.С. зачем возделывать землю, держать скот, когда есть халявная рыба и рыбинспектора, которые с этого имеют ...
Вы вот про браконьерские сети
Баллы: 12
Вы вот про браконьерские сети написали а что вы не написали что во время нереста в 2016 году камшат в КРАСНОМ ЯРУ бреднем на большой насосной выловил больше 100 тонн карася а сейчас строит сооружение чтоб рыба не проходила на нерест в озеро поликашкино, малый сарклан и в каропузовский канал
Смею предположить, что карась
Баллы: 4
Смею предположить, что карась их мало интересует и его количество пытаются уменьшить, не давая нереститься. В тоже время зарыбление проводится, но куда более ценными для лова породами рыб. Как говорится, ИМХО.
кто дал им право в нерест
Баллы: 3
кто дал им право в нерест уменьшать численность карася в нерест,в каком законе написано что они могут ставить загродительные сетки чтоб рыба не проходила на нерест и выкидовать на берег по несколько тонн мелкого окуня чтоб он не забивал сетку
Карась никому не нужен, даже
Баллы: 3
Карась никому не нужен, даже Камшату
Однако вы "дружок"с
Баллы: 11
Однако вы "дружок"с "КАМШАТА".А на счет браконьерства,еще подумать надо,кто ловит в нерест?!
Нет обычный рыболов не
Баллы: -2
Нет обычный рыболов не браконьер, зимняя удочка. Сети браконьерский способ лова. А моё отношение к Камшату: хуже точно не будет, есть надежда на то, что те люди, кто вкладывает большие деньги, именно в производство( час работы экскаватора стоит дорого), а не в строительство магазинов и прочее, рассчитывают на результат с отдачей и это нормально!!!
П.С. незаконная или корумпированная рыбалка сетями удел браконьеров-людей не задумывающихся о завтрашнем дне!
Какое отношение имеет КАМШАТ
Баллы: -2
Какое отношение имеет КАМШАТ к глине? Я слышал, что он только рыбачит (разводит рыбу).
Прокуратура напишет, что
Баллы: 7
Прокуратура напишет, что нарушений нет, а дальше куда обращаться?
Директор Камшата с первомайки
Баллы: 13
Директор Камшата с первомайки и Губернатор Городецкий с первомайки.
Делайте выводы
Да это им неинтересно!!!!
Баллы: 14
Да это им неинтересно!!!! Далеко!!!! Лучше в городе предпринимателей покошмарить!!!
На вилы весь камшат вместе с
Баллы: 12
На вилы весь камшат вместе с охраной !!!Беспредельщики феодалы не доделанные!!
Это не камшат это КАШМАР для
Баллы: 22
Это не камшат это КАШМАР для рыбаков тварят Беспредел по всюду!!А охрану скоро в на вилы поднимем!!Кто за?
За любительскую рыбалку не
Баллы: -5
За любительскую рыбалку не гоняют, а ловля сетями без разрешения является браконьерством и запрещена законом, так что делайте выводы.
За любительскую рыбалку не
Баллы: -3
За любительскую рыбалку не гоняют, а ловля сетями без разрешения является браконьерством и запрещена законом, так что делайте выводы.
Браконьер - это тот, кто
Баллы: 4
Браконьер - это тот, кто составляет конкуренцию КАМШАТУ, или тот, кто рыбачит неправильными снастями?
Создается впечатление, что это первое.
А ведь предупреждали, что
Баллы: 11
А ведь предупреждали, что этот Камшат своё возьмёт а после него хоть трава не рости.А этим господам Бессонову и Кривоносову похоже до этого места проблемы района.
Камшат губернатор крышует,
Баллы: 15
Камшат губернатор крышует, поэтому везде зеленый свет
"КАМШАТ-после нас хоть потоп
Баллы: 8
"КАМШАТ-после нас хоть потоп это их принцип
И куда они эту глину девают?
Баллы: -2
И куда они эту глину девают?
Понятно куда,просто так же
Баллы: 1
Понятно куда,просто так же они её не вывезут,значит имеют с этой глины хороший куш.Какой всё же беспредел происходит в стране,нет управы на этих дельцов.
Логика "колхоз"
Баллы: 8
Логика "колхоз"
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