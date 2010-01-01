СТУДИЯ 101. Выпускники НКТТ
В ДК г.Барабинска прошло торжественное собрание, посвященное вручению дипломов
выпускникам Барабинского филиала Колледжа транспортных технологий им.Лунина.
СМОТРИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ "СТУДИИ 101"!
Фото: Александра Гилёва (СТУДИЯ 101)
"СТУДИЯ 101" - это информационно-познавательный,
музыкально-развлекательный видеопроект школы №3 города Барабинска.
В составе студии - ученики 8"М" класса школы.
Две съемочных группы, 10 творческих личностей,
неожиданная подача материала и масса идей для съемок!
ВСЁ ЭТО "СТУДИЯ 101"!
Подписывайтесь на группы студии в социальных сетях
и вы первыми будете в курсе всех новостей и событий!
Группа ВКонтакте: https://vk.com/studio101school
Группа в Одноклассниках: - https://ok.ru/group/53080249401485
- 904 просмотра
Студия 101 КЛАСС!!! Молодцы,
Баллы: 1
Студия 101 КЛАСС!!! Молодцы, замечательные видео снимаете! Сюжеты интересные! Всё уже, практически, без сучка, без задоринки!
Скажете тоже. Ещё учиться и
Баллы: 2
Скажете тоже. Ещё учиться и учиться...
Хочу поздравить, своего
Баллы: 3
Хочу поздравить, своего братика с окончанием!!! Димочка! Ты молодчина у нас, так держать!!!
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