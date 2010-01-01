СТУДИЯ 101. Выпускники НКТТ

В ДК г.Барабинска прошло торжественное собрание, посвященное вручению дипломов

выпускникам Барабинского филиала Колледжа транспортных технологий им.Лунина.

СМОТРИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ "СТУДИИ 101"!

Фото: Александра Гилёва (СТУДИЯ 101)

"СТУДИЯ 101" - это информационно-познавательный,

музыкально-развлекательный видеопроект школы №3 города Барабинска.

В составе студии - ученики 8"М" класса школы.

Две съемочных группы, 10 творческих личностей,

неожиданная подача материала и масса идей для съемок!

ВСЁ ЭТО "СТУДИЯ 101"!

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Группа ВКонтакте: https://vk.com/studio101school

Группа в Одноклассниках: - https://ok.ru/group/53080249401485



