Выходные в феврале

В феврале нас ждут сразу четыре выходных дня – с 23 по 26 число включительно.

Продлить выходные стало возможно благодаря тому, что правительство перенесло выходной день 1 января на пятницу 24 февраля. Кроме того, уточняется, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты работников.

А вот в марте каникул у российских граждан не будет, так как 8 марта выпадает на среду.
Однако 7 марта рабочий день будет сокращен на один час как предпраздничный.

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