31 января Немытченко Дмитрий Александрович отмечает свой День рождения!

Мой дорогой, любимый человек.

Я благодарна судьбе за то, что она свела нас с тобой, и за то, что мы вместе.

Я поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать тебе позитивного настроя,

постоянного ожидания чуда, эйфории от жизни. Пусть во всех твоих делах тебе

сопутствует Госпожа Удача, пусть у тебя всё получается с лёгкостью и радостью.

Чтобы твоя жизнь была наполнена гармонией, и чтобы ты всегда достигал своих целей.

А я подарю тебе надёжный тыл, любовь и заботу. Будь счастлив, родной!

Спасибо огромное твоим родителям,что они воспитали настоящего мужчину!

Я безумно люблю тебя, мой хороший:*:*:*

От: Любимой, семьи Немытченко, Помельцевых и Панькиных