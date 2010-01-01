Немытченко Дмитрий
Мой дорогой, любимый человек.
Я благодарна судьбе за то, что она свела нас с тобой, и за то, что мы вместе.
Я поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать тебе позитивного настроя,
постоянного ожидания чуда, эйфории от жизни. Пусть во всех твоих делах тебе
сопутствует Госпожа Удача, пусть у тебя всё получается с лёгкостью и радостью.
Чтобы твоя жизнь была наполнена гармонией, и чтобы ты всегда достигал своих целей.
А я подарю тебе надёжный тыл, любовь и заботу. Будь счастлив, родной!
Спасибо огромное твоим родителям,что они воспитали настоящего мужчину!
Я безумно люблю тебя, мой хороший:*:*:*
От: Любимой, семьи Немытченко, Помельцевых и Панькиных
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