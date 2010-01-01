У каждого человека есть маршрут, который он проходит ежедневно, чтобы добраться

до работы, школы или детского сада. Взрослый человек, основываясь

на многолетнем опыте, сам может проложить себе такой путь,

чтобы затратить наименьшее количество времени и, конечно же,

не подвергать свою жизнь опасности.

А вот маленьким пешеходам в решении этой нелегкой задачи помощниками должны выступать родители, педагоги и сотрудники ГИБДД. Ведь для того что бы дорога была безопасной каждый участник дорожного движения должен передвигаться безопасным маршрутом (особенно это касается несовершеннолетних пешеходов).

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и отработки практических навыков безопасного поведения несовершеннолетними пешеходами при следовании из образовательного учреждения домой и обратно отделением ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» совместно с руководством и администрацией средней общеобразовательной школой №1 Барабинского района было организовано профилактическое мероприятие «Безопасный маршрут», в котором приняли участие ученики «первой» школы. «Безопасный маршрут» - маршрут движения детей в школу и из школы домой. Инспектор напомнил ребятам, участвующим в акции, Правила дорожного движения, после чего ребята смогли продемонстрировать полученные знания на школьном автогородке.

В процессе мероприятия ребята изучили «Обязанности пешехода», «Обязанности пассажира», вспомнили дорожные знаки по маршруту движения. Инспектор рассказал ребятам о том, что следование по безопасному маршруту не только сможет экономить их время, но и, конечно же, обезопасит их жизнь от несчастных случаев на дороге. Ребята так же приняли участие в игре «Красный. Желтый. Зелёный», где пешеходы должны были дойти до школы безопасным маршрутом, а водители, соблюдая сигналы светофора, двигаться по дороге.

ГИБДД Барабинского района призывает всех родителей провести свою индивидуальную акцию

«Безопасный маршрут» и проследовать по безопасному маршруту от дома до школы и обратно вместе со своим ребёнком.

Старший инспектор ГИБДД по пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин