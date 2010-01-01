Похититель деталей вагона

Перед Новым годом житель г. Татарска по причине отсутствия денег

на покупку продуктов питания решил сходить к железнодорожным путям

и снять какую-нибудь деталь с вагона и в дальнейшем сдать её

в пункт приема металлолома, а на вырученные денежные средства приобрести еды.

Дождавшись вечера, он нашел группу вагонов, стоящих на железнодорожных путях ст. Татарская, и у одного из грузовых вагонов похитил деталь и спрятал её неподалеку в снег. На следующий день он снова решает похитить еще одну деталь с этого же вагона с целью дальнейшей сдачи двух деталей в приемный пункт металлолома. Вторую похищенную деталь он прячет также в снег, недалеко от первой, недалеко от железнодорожных путей ст. Татарская.

На следующий день, он, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям «по горячим следам», был задержан сотрудниками транспортной полиции. В течение месяца, пока в отношении жителя г. Татарска производились доследственные мероприятия органами дознания, он совершает ещё одну кражу, но уже трех деталей, с этой же группы грузовых вагонов, находящихся на железнодорожных путях ст. Татарская.

Таким образом, в отношении жителя г. Татарска было возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.1 ст.158 - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам и ч.1 ст.158 – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

В настоящее время житель г. Татарска находиться под следствием.

ГД ЛО МВД России на ст. Барабинск



