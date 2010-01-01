Похититель деталей вагона
Перед Новым годом житель г. Татарска по причине отсутствия денег
на покупку продуктов питания решил сходить к железнодорожным путям
и снять какую-нибудь деталь с вагона и в дальнейшем сдать её
в пункт приема металлолома, а на вырученные денежные средства приобрести еды.
Дождавшись вечера, он нашел группу вагонов, стоящих на железнодорожных путях ст. Татарская, и у одного из грузовых вагонов похитил деталь и спрятал её неподалеку в снег. На следующий день он снова решает похитить еще одну деталь с этого же вагона с целью дальнейшей сдачи двух деталей в приемный пункт металлолома. Вторую похищенную деталь он прячет также в снег, недалеко от первой, недалеко от железнодорожных путей ст. Татарская.
На следующий день, он, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям «по горячим следам», был задержан сотрудниками транспортной полиции. В течение месяца, пока в отношении жителя г. Татарска производились доследственные мероприятия органами дознания, он совершает ещё одну кражу, но уже трех деталей, с этой же группы грузовых вагонов, находящихся на железнодорожных путях ст. Татарская.
Таким образом, в отношении жителя г. Татарска было возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.1 ст.158 - покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам и ч.1 ст.158 – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.
В настоящее время житель г. Татарска находиться под следствием.
ГД ЛО МВД России на ст. Барабинск
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Сядет-будет сыт.
Баллы: -1
Сядет-будет сыт.
что же бедному жулику грозит
Баллы: -1
что же бедному жулику грозит за ПЯТЬ деталей?
Вагон, он большой и его
Баллы: -2
Вагон, он большой и его детали тяжелые. Значит, планировал получить немало. По его понятиям.
Или мало? Много то ведь, это сколько? И, бывает ли много, когда воруешь?
сколько же денег он хотел
Баллы: -1
сколько же денег он хотел выручить сначала за две ,а потом за ТРИ детали?
Далась она Вам эта
Баллы: 2
Далась она Вам эта арифметика, сколько за две, да сколько за три. Идиоты блин. Тут главное то, что от безысходности, из-за отсутствия работы, люди вынуждены идти на воровство, чтобы буквально не протянуть ноги от голода. Вот что страшно. Налицо один из признаков медленного умирания провинции.
скоро гайки будут откручивать
Баллы: 2
скоро гайки будут откручивать с главного пути..... от голода
Проклятые расхитители
Баллы: -2
Проклятые расхитители социалистической собственности.
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