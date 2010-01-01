Увеличатся выплаты

В Новосибирской области по инициативе прокуратуры с 1 января 2017 года

увеличится размер ежемесячного денежного содержания детей,

находящихся под опекой или попечительством

На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области в окончательном третьем чтении принят Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Депутаты учли поправку прокурора Новосибирской области об увеличении на 27% ежемесячного содержания детей, находящихся под опекой или попечительством.

В соответствии с семейным законодательством такие дети имеют право на ежемесячное денежное содержание в размере, установленном региональными законами. В Новосибирской области размер денежных средств на ребенка в возрасте до шести лет составляет 3500 рублей, а в возрасте от шести до восемнадцати лет - 4160 рублей. Эти размеры индексируются в соответствии с коэффициентом, который ежегодно устанавливается законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

На 2016 год такой коэффициент был установлен в размере 2,02, то есть фактически ежемесячные суммы выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством, составляли 7 070 рублей и 8 403 рубля.

Однако размер денежного содержания и коэффициент индексации в Новосибирской области не менялись с 2013 года.

По мнению облпрокуратуры, сохранение коэффициента индексации в неизменном виде на протяжении ряда лет и расчет денежных сумм на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, без учета прогнозируемого уровня инфляции привели бы к постепенному ухудшению обеспечения указанной категории детей питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем.

Поэтому Правительству Новосибирской области и депутатам регионального парламента прокурор предложил увеличить коэффициент индексации и, соответственно, саму сумму денежного содержания указанной категории несовершеннолетних, исходя из возможностей областного бюджета в 2017 году.

Инициатива прокуратуры была поддержана и коэффициент индексации повышен с 2,02 до 2,58.

В результате принятых прокуратурой мер с 1 января 2017 года размер ежемесячного денежного содержания детей, находящихся под опекой или попечительством, составит для детей в возрасте до шести лет 9 030 рублей, а от шести до восемнадцати лет – 10 733 рубля.