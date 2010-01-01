С ножницами на брата

В Барабинском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление

21 декабря в 00.20 в центральную районную больницу бригадой «скорой помощи» был доставлен 23-летний житель села Новоульяновское Барабинского района. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – безработного ранее судимого 32-летнего брата потерпевшего. Как установили стражи порядка, накануне вечером мужчины распивали спиртное, внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ножницами нанес ранение в грудь потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.