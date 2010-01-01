Туристический клуб "Белки". ВИДЕО!

Туристическому клубу "Белки" Куйбышевского Дома детского творчества исполнился один год.
О том, что удалось сделать, о планах и перспективах клуба
рассказывает его руководитель Анастасия Новицкая.



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