Слёт отрядов ЮИД

В канун зимних каникул в Барабинском районе состоялся

слёт юных инспекторов дорожного движения.

Центр дополнительного образования детей совместно с отделением ГИБДД организовали и провели «Третий слёт юных инспекторов дорожного движения Барабинского района действующей ассоциации ЮИД». Основной целью и задачами мероприятия стали: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; широкая пропаганда безопасности дорожного движения среди детей и подростков, воспитание законопослушного участника дорожного движения; разъяснение правил безопасного участия в дорожном движении; формирование общественного мнения в поддержку отрядов ЮИД и вовлечение в них возможно большего числа учащихся образовательных учреждений района. Участниками слёта стали отряды ЮИД 9 образовательных учреждений Барабинского района входящие в ассоциацию.

Участником слёта предстояло соревнование в конкурсах и викторинах на знание Правил дорожного движения. В конкурсе «Дорожная разметка» ребятам предстояло расставить дорожные знаки, транспортные средства передвижения с учетом дорожной разметки и показать дорогу от дома до школы, соблюдая правила дорожного движения. И если с этим заданием у участников возникали трудности, то в конкурсе «Дорожные знаки и их группы» ЮИДовцы без особых проблем определяли, к какой группе знаков относится тот или иной дорожный знак, и давали его правильное название. В конкурсе «Знатоки правил дорожного движения» принимали участие 2 представителя отряда, которые проходили компьютерное тестирование - отвечали на вопросы экзаменационных билетов по правилам дорожного движения категории «А» и «В». Ребята показали не плохие знания ПДД.

Конкурс «Санитарный пост» включал в себя: - теоретическую часть – ответы на вопросы по оказанию первой медицинской помощи (в виде тестирования) и практическую часть - оказание первой доврачебной помощи. Однако для оказания качественной доврачебной помощи юным практикам понадобились знания о лекарственных свойствах растений. Разобраться с эти вопросом помог конкурс «Зеленая аптека». После демонстрации 1-2х растений участникам конкурса, один участник команды называл лекарственное растение и области его применения. В проводившейся викторине «Знатоки ЮИД» ЮИДовцы ответили на 3 десятка вопросов по знанию Правил дорожного движения разного уровня сложности. И здесь ребята показали качественные и профессиональные знания.

При проведении мероприятия было предусмотрено правовое просвещение детей и подростков с разъяснением их прав и обязанностей в процессе участия в дорожном движении.

Все участники слёта были награждены почетными грамотами за активную работу по пропаганде соблюдения правил дорожного движения.

Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД Межмуниципального отдела

МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин





