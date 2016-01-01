Петух покрасил парня

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Молодого человека злодейски окрасил коварный ледяной петух, расположенный на территории МФЦ в Барабинске. Друзьям молодого человека стало обидно за друга, в следствие чего они решили нанести петуху тяжкие телесные повреждения (пострадавшему потребовалась реставрация).
Дорогие родители, проявите, пожалуйста, должное внимание к вашим детям, займитесь их воспитанием. Им должны заниматься именно вы, а не телевизор и не улица.
Объясните своим детям, что бить того, кто не может ответить (будь то скульптура петуха, которую, между прочим, кто-то строил, или, чего доброго, младший и более слабый ребенок) - путь сомнительный.

Житель



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Н, да ,поимел пацан тебя

Опубликовано Гость в 22 Декабрь, 2016 - 00:30.

Н, да ,поимел пацан тебя петух....Клейио на всю жизнь.... Теперь отмыться невозможно.Урок для подобных дебилов.

Их надо в поликлинику сдать

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 20:27.

Их надо в поликлинику сдать для опытов ....

Скажите а что на площади вот

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 19:32.

Скажите а что на площади вот так и будет? елка и все?

Хорошо, что ролик выложили с

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 19:17.

Хорошо, что ролик выложили с этим хулиганом, теперь его будут звать петушком!

Мда уж...Петух подкрался

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 17:49.

Мда уж...Петух подкрался незаметно))

Вот родители бы увидели это

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 15:45.

Вот родители бы увидели это видео и окрасили жопу своего чада ремнем.

какой позор. Куда смотрит

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 15:45.

какой позор. Куда смотрит Игнатьева

Теперь за нашим Снежным

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 13:34.

Теперь за нашим Снежным Городком будем внимательнее наблюдать,слава богу,камера на площади работает.Берегись,хулиганьё!

К слову о камере на

Опубликовано Гость в 22 Декабрь, 2016 - 17:07.

К слову о камере на площади.Не работает камера!!Может кто в курсе,что случилось с камерой на площади?

В Барабинске, что ни делай

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 12:46.

В Барабинске, что ни делай для людей, всё загадят! Одно время помню просили боулинг открыть, говорят сходить некуда, делать нечего. С такой культурой надо вообще дома сидеть, чтоб не опозориться!

Руки бы оборвать по самые уши

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 11:46.

Руки бы оборвать по самые уши придуркам, а родителей наказать материально.Жить страшно с таким поколением.

Деградирует нация.С таким

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 12:47.

Деградирует нация.С таким поколением нас в скором времени Монголия в колонию превратит без боя.

Да нас и без этих пацанов уже

Опубликовано Гость в 22 Декабрь, 2016 - 10:01.

Да нас и без этих пацанов уже превратили в колонию.Что не неделя в стране,то всякие ужасы то спойлом то с авариями,теперь вот и с погодой(я имею в виду перепад температурный за день свыше 20 градусов),а у руля как были все Питерские так и ещё 50 лет будут сидеть и хрен кого туда подпустят.

Дебилы! Кто-то старается хоть

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 08:50.

Дебилы! Кто-то старается хоть какую-то красоту сделать, понятно, что шалость, что детство в одном месте играет, но помоему только дебилам не понятно, что все эти фигуры КРАСЯТ!

Сказывается Россиянское

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 07:30.

Сказывается Россиянское образование и "культурное" воспитание.

Образование и воспитание это

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 20:12.

Образование и воспитание это разные вещи,и судя вашим рассуждениям,образование у вас точно "Россиянское",а вот на счёт воспитания сказать пока сложно...

Удивляют еще более дебильные

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 11:35.

Удивляют еще более дебильные комментарии, образование получивших , наверное в молдавии.

Я в шоке!!!Молодеж совсем

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 02:20.

Я в шоке!!!Молодеж совсем диградирует!!!(зачем залазить на КРАШЕННОГО петуха?), для них что ли, специально делали...ну не куда тебе силу девать?запишись на секцию по боксу, и колоти ты там грушу сколько влезет, а снежные фигуры то причем, вот из за таких как на видео, снежного городка походу и не будет!

Отлавливать всех этих

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 00:52.

Отлавливать всех этих индивидуумов. И пускай всю зиму снег чистят в городе. если с головой не дружат может так начнут хоть немного думать через руки дойдет и на морозе померзнуть. да и родители у большинства таких не далеко ушли .

парни где то потеряли свои

Опубликовано Гость в 20 Декабрь, 2016 - 23:07.

парни где то потеряли свои мозги!

Вам легко говорить, а пацан

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 07:23.

Вам легко говорить, а пацан на всю жизнь зашкварен. Петуху ещё повезло, что выжил.

Тоска какая-то, я думал они

Опубликовано Гость в 20 Декабрь, 2016 - 22:25.

Тоска какая-то, я думал они голову ему отвернули.

В следующий раз они Вам

Опубликовано Гость в 20 Декабрь, 2016 - 23:33.

В следующий раз они Вам голову отвернут, чтоб тоску развеять!!!

радуйся что ты не оказался на

Опубликовано Гость в 20 Декабрь, 2016 - 23:09.

радуйся что ты не оказался на месте этого петуха....

т.е.такие кадры из нашей

Опубликовано Гость в 20 Декабрь, 2016 - 22:45.

т.е.такие кадры из нашей жизни Вас не впечатляют, тоска по-Вашему. А вот тем, кто такую красоту на морозе делает для нас с Вами,я думаю, как минимум обидно.нужно обязательно голову отвернуть, и др.части тела, как в прошлом году на площади у Снегурочки бедненькой. Так её и вывезли по частям с площади, благодаря таким вот, как на видеозаписи хулиганам

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