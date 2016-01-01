Петух покрасил парня
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Молодого человека злодейски окрасил коварный ледяной петух, расположенный на территории МФЦ в Барабинске. Друзьям молодого человека стало обидно за друга, в следствие чего они решили нанести петуху тяжкие телесные повреждения (пострадавшему потребовалась реставрация).
Дорогие родители, проявите, пожалуйста, должное внимание к вашим детям, займитесь их воспитанием. Им должны заниматься именно вы, а не телевизор и не улица.
Объясните своим детям, что бить того, кто не может ответить (будь то скульптура петуха, которую, между прочим, кто-то строил, или, чего доброго, младший и более слабый ребенок) - путь сомнительный.
Житель
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Н, да ,поимел пацан тебя
Баллы: 5
Н, да ,поимел пацан тебя петух....Клейио на всю жизнь.... Теперь отмыться невозможно.Урок для подобных дебилов.
Их надо в поликлинику сдать
Баллы: 0
Их надо в поликлинику сдать для опытов ....
Скажите а что на площади вот
Баллы: 4
Скажите а что на площади вот так и будет? елка и все?
Хорошо, что ролик выложили с
Баллы: 5
Хорошо, что ролик выложили с этим хулиганом, теперь его будут звать петушком!
Мда уж...Петух подкрался
Баллы: 2
Мда уж...Петух подкрался незаметно))
Вот родители бы увидели это
Баллы: 8
Вот родители бы увидели это видео и окрасили жопу своего чада ремнем.
какой позор. Куда смотрит
Баллы: 8
какой позор. Куда смотрит Игнатьева
Теперь за нашим Снежным
Баллы: -1
Теперь за нашим Снежным Городком будем внимательнее наблюдать,слава богу,камера на площади работает.Берегись,хулиганьё!
К слову о камере на
Баллы: 0
К слову о камере на площади.Не работает камера!!Может кто в курсе,что случилось с камерой на площади?
В Барабинске, что ни делай
Баллы: 8
В Барабинске, что ни делай для людей, всё загадят! Одно время помню просили боулинг открыть, говорят сходить некуда, делать нечего. С такой культурой надо вообще дома сидеть, чтоб не опозориться!
Руки бы оборвать по самые уши
Баллы: 10
Руки бы оборвать по самые уши придуркам, а родителей наказать материально.Жить страшно с таким поколением.
Деградирует нация.С таким
Баллы: 2
Деградирует нация.С таким поколением нас в скором времени Монголия в колонию превратит без боя.
Да нас и без этих пацанов уже
Баллы: -2
Да нас и без этих пацанов уже превратили в колонию.Что не неделя в стране,то всякие ужасы то спойлом то с авариями,теперь вот и с погодой(я имею в виду перепад температурный за день свыше 20 градусов),а у руля как были все Питерские так и ещё 50 лет будут сидеть и хрен кого туда подпустят.
Дебилы! Кто-то старается хоть
Баллы: 13
Дебилы! Кто-то старается хоть какую-то красоту сделать, понятно, что шалость, что детство в одном месте играет, но помоему только дебилам не понятно, что все эти фигуры КРАСЯТ!
Сказывается Россиянское
Баллы: 5
Сказывается Россиянское образование и "культурное" воспитание.
Образование и воспитание это
Баллы: 0
Образование и воспитание это разные вещи,и судя вашим рассуждениям,образование у вас точно "Россиянское",а вот на счёт воспитания сказать пока сложно...
Удивляют еще более дебильные
Баллы: 8
Удивляют еще более дебильные комментарии, образование получивших , наверное в молдавии.
Я в шоке!!!Молодеж совсем
Баллы: 12
Я в шоке!!!Молодеж совсем диградирует!!!(зачем залазить на КРАШЕННОГО петуха?), для них что ли, специально делали...ну не куда тебе силу девать?запишись на секцию по боксу, и колоти ты там грушу сколько влезет, а снежные фигуры то причем, вот из за таких как на видео, снежного городка походу и не будет!
Отлавливать всех этих
Баллы: 8
Отлавливать всех этих индивидуумов. И пускай всю зиму снег чистят в городе. если с головой не дружат может так начнут хоть немного думать через руки дойдет и на морозе померзнуть. да и родители у большинства таких не далеко ушли .
парни где то потеряли свои
Баллы: -2
парни где то потеряли свои мозги!
Вам легко говорить, а пацан
Баллы: 4
Вам легко говорить, а пацан на всю жизнь зашкварен. Петуху ещё повезло, что выжил.
Тоска какая-то, я думал они
Баллы: -7
Тоска какая-то, я думал они голову ему отвернули.
В следующий раз они Вам
Баллы: 7
В следующий раз они Вам голову отвернут, чтоб тоску развеять!!!
радуйся что ты не оказался на
Баллы: -3
радуйся что ты не оказался на месте этого петуха....
т.е.такие кадры из нашей
Баллы: 21
т.е.такие кадры из нашей жизни Вас не впечатляют, тоска по-Вашему. А вот тем, кто такую красоту на морозе делает для нас с Вами,я думаю, как минимум обидно.нужно обязательно голову отвернуть, и др.части тела, как в прошлом году на площади у Снегурочки бедненькой. Так её и вывезли по частям с площади, благодаря таким вот, как на видеозаписи хулиганам
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