Петух покрасил парня

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Молодого человека злодейски окрасил коварный ледяной петух, расположенный на территории МФЦ в Барабинске. Друзьям молодого человека стало обидно за друга, в следствие чего они решили нанести петуху тяжкие телесные повреждения (пострадавшему потребовалась реставрация).

Дорогие родители, проявите, пожалуйста, должное внимание к вашим детям, займитесь их воспитанием. Им должны заниматься именно вы, а не телевизор и не улица.

Объясните своим детям, что бить того, кто не может ответить (будь то скульптура петуха, которую, между прочим, кто-то строил, или, чего доброго, младший и более слабый ребенок) - путь сомнительный.

Житель





