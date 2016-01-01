Пресс-конференция Главы. ВИДЕО!

Твиты от @ProSibir/list
22 декабря Арефьева Ирина отмечает свой День рождения!
22 декабря Алексей Третьяков отмечает свой День рождения!
20 декабря Гутенев Денис отмечает свой День рождения!
19 декабря Константин Вельш отмечает свой День рождения!
Главы города Куйбышева Алик Андронов провел пресс-конференцию
и ответил на вопросы
Про земельные участки и бездомных животных, про мусор и микрорайон Западный
Про спорткомплекс
Большое видео с пресс-конференции Главы города будет позже!
Баллы: 6
Затерроризировали всех уже террористами. Ну сколько можно пугать и самое главное принимать любые законы, в связи с этим? Такое ощущение, что мы живем в военное время и улицы кишат, да просто кишат, убийцами, шпионами, шахидами, и т.п. Куда бы не зашел плакаты, БОЙТЕСЬ террористов. На вокзале про них говорят чаще чем поезда объявляют. Объясните, для чего все это? Спорткомплекс столько лет стоял, ничего не было. И не будет. Зачем его увешивать камерами, ставить детекторы и прочее прочее. Выходит что все мы, по умолчанию, преступники. Если всю эту хрень и установят все равно это толком работать не будет. Специалисты поймут почему. Потому что обслуживать и поддерживать в "боевом" состоянии это будет накладно. А лично я туда уже не пойду. Ни хочу чтобы меня взглядом измеряли: похож на преступника или нет? И заставляли выворачивать карманы, проверять сумки.
Баллы: 2
Если бы Бакшаев говорил ,что 2х2=4,то заминусовали бы однозначно...
Баллы: 0
Это не минусы. Просто людям не хочется в это верить. Есть простой способ вернуться в реальность, выйдите на улицу и поцелуйте железные трубы. Вот такие же ощущения сейчас у всех кто в администрации распоряжется финансами и ответственный за социалку.
Баллы: 4
Всё правильно начинается с 1 минуты 40 секунды. А для меня это стало понятно 5 лет назад, когда я всем на Денискином сайде объявил о начале Великой Российской депрессии. Уважаемый Алик Алексеевич, денег никто не даст. Начинай увольнять старых гвардейцев они не везут. Бери молодых, дерзких, умных, не прожигайте последние бабки на всякие соревнования. Начинайте запускать хоть какое то малое производство, поговори с Потапенко и них здравые идеи с Тырышкиным и другими предпринимателями. Я могу притащить программу по теплосетевому хозяйству с успехом внедрённую в г. Клин Московской области, лично там со Стариковым И.В. участвовал в прошлом году. Ни на какую область, район не надейтесь, мы на краю бюджетной и социальной катастрофы.
Говорит красиво, надеемся, что и дела добрые будут ...
Баллы: 3
Нормально: всё логично, последовательно и понятно
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В с.Новоульяновское брат набросился на брата с ножницами
Молодого человека злодейски окрасил коварный ледяной петух.
ДК г.Куйбышева получит 5 млн.рублей на обновление кинозала
Дорожно-транспортные происшествия в период с 9 по 16 декабря
Дорожно-транспортные происшествия в период со 2 по 8 декабря
Дорожно-транспортные происшествия в период с 25 ноября по 1 декабря
Правила написания комментариев
город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Затерроризировали всех уже
Баллы: 6
Затерроризировали всех уже террористами. Ну сколько можно пугать и самое главное принимать любые законы, в связи с этим? Такое ощущение, что мы живем в военное время и улицы кишат, да просто кишат, убийцами, шпионами, шахидами, и т.п. Куда бы не зашел плакаты, БОЙТЕСЬ террористов. На вокзале про них говорят чаще чем поезда объявляют. Объясните, для чего все это? Спорткомплекс столько лет стоял, ничего не было. И не будет. Зачем его увешивать камерами, ставить детекторы и прочее прочее. Выходит что все мы, по умолчанию, преступники. Если всю эту хрень и установят все равно это толком работать не будет. Специалисты поймут почему. Потому что обслуживать и поддерживать в "боевом" состоянии это будет накладно. А лично я туда уже не пойду. Ни хочу чтобы меня взглядом измеряли: похож на преступника или нет? И заставляли выворачивать карманы, проверять сумки.
Если бы Бакшаев говорил ,что
Баллы: 2
Если бы Бакшаев говорил ,что 2х2=4,то заминусовали бы однозначно...
Бакшаев
Баллы: 0
Это не минусы. Просто людям не хочется в это верить. Есть простой способ вернуться в реальность, выйдите на улицу и поцелуйте железные трубы. Вот такие же ощущения сейчас у всех кто в администрации распоряжется финансами и ответственный за социалку.
Бакшаев
Баллы: 4
Всё правильно начинается с 1 минуты 40 секунды. А для меня это стало понятно 5 лет назад, когда я всем на Денискином сайде объявил о начале Великой Российской депрессии. Уважаемый Алик Алексеевич, денег никто не даст. Начинай увольнять старых гвардейцев они не везут. Бери молодых, дерзких, умных, не прожигайте последние бабки на всякие соревнования. Начинайте запускать хоть какое то малое производство, поговори с Потапенко и них здравые идеи с Тырышкиным и другими предпринимателями. Я могу притащить программу по теплосетевому хозяйству с успехом внедрённую в г. Клин Московской области, лично там со Стариковым И.В. участвовал в прошлом году. Ни на какую область, район не надейтесь, мы на краю бюджетной и социальной катастрофы.
Говорит красиво, надеемся,
Баллы: 2
Говорит красиво, надеемся, что и дела добрые будут ...
Нормально: всё логично,
Баллы: 3
Нормально: всё логично, последовательно и понятно
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