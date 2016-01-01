Пресс-конференция Главы. ВИДЕО!

Главы города Куйбышева Алик Андронов провел пресс-конференцию

и ответил на вопросы

Про земельные участки и бездомных животных, про мусор и микрорайон Западный

Про спорткомплекс

Большое видео с пресс-конференции Главы города будет позже!



