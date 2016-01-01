Обновленный кинозал

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ ОБЪЯВИЛИ ОТБОР ОРГАНИЗАЦИЙ, осуществляющих кинопоказ в целях выделения средств на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс», директор Григорьевская С.К., города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области прошло экспертизу и рекомендовано на получение средств в сумме 4 999 000 рублей.

В 2017 году на эти средства будет установлено современное кинооборудование, и жители города и района смогут на качественном уровне смотреть отечественные кинофильмы в большом зале Дворца культуры.



