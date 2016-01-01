Обновленный кинозал

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ ОБЪЯВИЛИ ОТБОР ОРГАНИЗАЦИЙ, осуществляющих кинопоказ в целях выделения средств на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс», директор Григорьевская С.К., города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области прошло экспертизу и рекомендовано на получение средств в сумме 4 999 000 рублей.

В 2017 году на эти средства будет установлено современное кинооборудование, и жители города и района смогут на качественном уровне смотреть отечественные кинофильмы в большом зале Дворца культуры.

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Еще только экспертиза на

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 23:47.

Еще только экспертиза на первоначальном уровне прошла, а уже тысяча рублей пропала от 5 000 000!!! Еще с пол года таких экспертиз и "отбора организаций..." Реально до ДК дойдет тысяч 150!!! Вот вам и все кино!!!

Вы наверно хотели сказать

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 14:18.

Вы наверно хотели сказать советские, поскольку нет у ДК средств на покупку проката современных фильмов, пусть даже и российских!

Хорошая новость, ну кроме как

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 14:13.

Хорошая новость, ну кроме как для хозяина Смака

Не думаю, потому что на

Опубликовано Гость в 22 Декабрь, 2016 - 16:42.

Не думаю, потому что на отечественные спроса нет.

Только отечественные?!!

Опубликовано Гость в 20 Декабрь, 2016 - 21:46.

Только отечественные?!!

Видимо да. И те раз в год

Опубликовано Гость в 21 Декабрь, 2016 - 15:39.

Видимо да. И те раз в год

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