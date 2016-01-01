Обновленный кинозал
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ ОБЪЯВИЛИ ОТБОР ОРГАНИЗАЦИЙ, осуществляющих кинопоказ в целях выделения средств на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс», директор Григорьевская С.К., города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области прошло экспертизу и рекомендовано на получение средств в сумме 4 999 000 рублей.
В 2017 году на эти средства будет установлено современное кинооборудование, и жители города и района смогут на качественном уровне смотреть отечественные кинофильмы в большом зале Дворца культуры.
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Еще только экспертиза на
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Еще только экспертиза на первоначальном уровне прошла, а уже тысяча рублей пропала от 5 000 000!!! Еще с пол года таких экспертиз и "отбора организаций..." Реально до ДК дойдет тысяч 150!!! Вот вам и все кино!!!
Вы наверно хотели сказать
Баллы: 3
Вы наверно хотели сказать советские, поскольку нет у ДК средств на покупку проката современных фильмов, пусть даже и российских!
Хорошая новость, ну кроме как
Баллы: -1
Хорошая новость, ну кроме как для хозяина Смака
Не думаю, потому что на
Баллы: 0
Не думаю, потому что на отечественные спроса нет.
Только отечественные?!!
Баллы: 3
Только отечественные?!!
Видимо да. И те раз в год
Баллы: 3
Видимо да. И те раз в год
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