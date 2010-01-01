Сводка ГИБДД с 9 по 16 декабря

Дорожно-транспортные происшествия с 9 по 16 декабря

9 декабря в 15.35 водитель автомобиля УАЗ, управлял транспортным средством около дома №318 расположенного на улице Кирова города Барабинск. В процессе движения он не учёл скорость соответствующую конкретным дорожным условиям, а так же дистанцию до впереди следовавшего автомобиля, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074.

9 декабря в 16.20 водитель автомобиля Сузуки-Аерио, управляла транспортным средством на улице Пушкина города Барабинск. Подъехав к перекрёстку с улицей Луначарского, она нарушила правило проезда перекрёстка и не предоставила преимущество в движении автомобилю Лада-219000 Гранта, в результате чего совершила с ним столкновение. За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении водителя «иномарки» собран административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 1000 рублей.

10 декабря в 19.30 водитель автомобиля Тойота управлял транспортным средством на улице Ульяновская города Барабинск. Около дома №149 он не учёл скорость соответствующую конкретным дорожным условиям и при совершении манёвра поворот на лево выехал на полосу предназначенную для встречного движения где совершил столкновение с автомобилем Тойота. В отношении нарушителя собран административный материал по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ и выписан штраф в размере 1500 рублей.

11 декабря в 17.30 водитель автомобиля Тойота управлял транспортным средством около дома №100 расположенного на улице Луначарского города Барабинск. При совершении манёвра движение задним ходом он не убедился в безопасности своих действий, в результате чего произошло столкновение автомобилей Мазда, водитель которого так же, не безопасно двигался задним ходом с противоположной стороны проезжей части.

13 декабря в 11.15 водитель автомобиля ВАЗ-21150 управлял транспортным средством на автодороге Здвинск-Барабинск. На 82км, он не учёл скорость соответствующую конкретным дорожным условиям, а так же дистанцию до впереди следовавшего автомобиля, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21104.

13 декабря в 11.30 водитель автомобиля Шевроле-Нива управлял транспортным средством около дома №77 расположенного на улице Р.Люксембург города Барабинск. При движении задним ходом, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль Шкода.

14 декабря в 15.00 водитель неустановленного автомобиля управлял транспортным средством около дома №5 расположенного на переулке Кузнечный города Барабинск, совершил наезд на автомобиль ВАЗ после чего покинул место ДТП. В отношении неустановленного водителя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда).

14 декабря в 15.15 водитель автомобиля ВАЗ управлял транспортным средством на улице Мира города Барабинск. Около дома №91 он не учёл скорость соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего не справился с управлением и совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. Водителю, нарушившему ПДД придётся выплатить штраф в размере 1500 рублей.

15 декабря в 7.44 водитель автомобиля ВАЗ-21093 управлял транспортным средством на 1122км автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш». При выполнении манёвра – движение задним ходом, он не убедился в безопасности своих действий, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21104.

15 декабря в 8.45 водитель автомобиля Хонда-Пилот управлял транспортным средством на улице Луначарского города Барабинск. Около дома №1 он не учёл скорость соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ЛАДА-2190.



Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин



